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В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства небоскреба «Лахта Центр — 3» высотой 555 метров в Приморском районе Санкт-Петербурга. Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Рендер небоскреба «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective

Будущая башня, которая после завершения строительства войдет в десятку самых высоких заданий мира, расположится в муниципальном округе Лахта-Ольгино. Застройщиком проекта выступает АО «Синергия», техническим заказчиком — АО «Ренконс».



Рендер небоскребов «Лахта Центр — 3» (слева) и «Лахта Центр — 2» (справа) / © Kettle Collective

Архитектурный концепт небоскреба предполагает две динамично закрученные спиралевидные формы, которые будут формировать объем здания вокруг центральных многосветных атриумов. На 43-м, 70-м и 88-м этажах предусмотрены холлы-зимние сады с кафетериями и озелененными пространствами.

Рендер небоскреба «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective

На первом и 100-м этажах планируется разместить магазины непродовольственных товаров, аптечный киоск и зоны сувенирной торговли. Верхнюю часть башни займут выставочное пространство и смотровая площадка.

Рендер небоскреба «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective

«Лахта Центр — 3» станет частью формирующегося высотного кластера Петербурга. В начале августа Главгосэкспертиза также выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства небоскреба «Лахта Центр — 2». Кроме того, комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга одобрила новую классификацию земельных участков, предназначенных для размещения высотных зданий.

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