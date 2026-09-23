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Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Гидроэлектростанция Лянхэкоу на реке Ялун в Китае стала победителем премии Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) Project of the Year — 2026 в категории мегапроектов. Она стала единственным гидроэнергетическим объектом среди лауреатов этого года.

Вид с высоты птичьего полета на гидроэлектростанцию Лянхэкоу на реке Ялун в Китае / © Courtesy of PowerChina Chengdu Engineering Corporation

ГЭС расположена в уезде Яцзян Гарзэ-Тибетского автономного округа на юго-западе китайской провинции Сычуань. Ее установленная мощность составляет 3000 мегаватт. Объект включен в число ключевых проектов 13-й пятилетки Китая (2016–2020) и играет важную роль в регулировании стока в каскаде гидроэлектростанций на реке Ялун.

Строительство началось в 2014 году, а в 2024 году объект прошел приемку по завершении строительства. Каменно-набросная плотина с гравийно-грунтовым ядром достигает 303 метров в высоту и сертифицирована Книгой рекордов Гиннесса как самая высокая каменно-набросная плотина в мире.

ГЭС расположена на средней высоте около 3000 метров над уровнем моря, в регионе с сезонно промерзающими грунтами. Из-за сложных природных условий строители имели лишь около 200 эффективных дней в году для проведения работ. Дополнительные трудности создавали крутые склоны, подземное машинное отделение, находящееся под высоким естественным напряжением массива, а также необходимость возведения сверхвысокой каменно-набросной плотины в условиях холода и большой высоты над уровнем моря.

В ходе реализации проекта удалось решить целый комплекс технических задач, связанных с интеллектуальным строительством сверхвысокой каменно-набросной плотины, ведением работ в зимний период, а также проектированием и строительством водосбросных сооружений, рассчитанных на большой напор и высокие скорости потока. Всего проект установил 11 мировых рекордов. На всех этапах строительства широко применялись интеллектуальные технологии, что способствовало переходу гидротехнического строительства от цифровизации к интеллектуальному управлению и выполнению работ.

ГЭС ежегодно вырабатывает около 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

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