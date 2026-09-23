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Рейтинг: страны-лидеры по естественным наукам среди школьников
Как уровень естественно-научных знаний и навыков различается в разных странах?
На инфографике представлены страны и территории — участники исследования, ранжированные по среднему результату 15-летних школьников по естественным наукам в рамках последнего исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) 2025, результаты которого были опубликованы в сентябре 2026 года.
PISA оценивает знания и навыки учащихся по математике, чтению и естественным наукам. Тестирование по естественно-научной грамотности выходит за рамки проверки способности воспроизводить факты: оно показывает, насколько хорошо школьники умеют объяснять научные явления, оценивать исследования и доказательства, а также анализировать научную информацию для принятия решений.
В исследовании PISA 2025 приняли участие более 760 000 школьников из 91 страны и экономики. В совокупности они представляют около 33 миллионов 15-летних подростков по всему миру.
В данном рейтинге Китай представлен четырьмя участвовавшими в исследовании юрисдикциями — Пекином, Шанхаем, провинциями Цзянсу и Чжэцзян. После Китая и Сингапура в первую пятерку вошли Макао, Тайвань и Япония. Южная Корея заняла седьмое место. Эстония стала единственной европейской страной в первой семерке: средний результат ее школьников составил 527 баллов.
Некоторые из наиболее успешных азиатских образовательных систем сочетают высокие академические требования с учебной средой, способствующей стабильным результатам. Китай, Сингапур, Япония и Южная Корея значительно превзошли средний показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по естественным наукам, одновременно показав высокие результаты по математике и чтению.
Одним из факторов может быть меньшее количество отвлекающих факторов на уроках. В Китае, Японии и Южной Корее менее 10% учащихся заявили, что их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства на большинстве уроков естественных наук или на каждом таком уроке. Для сравнения, среди стран ОЭСР этот показатель составляет 28%.
Некоторые высокорезультативные азиатские образовательные системы при этом сочетают высокие показатели с относительно слабой зависимостью результатов по естественным наукам от социально-экономического положения учащихся. Это может свидетельствовать о том, что высокие результаты нельзя объяснить исключительно успехами школьников из обеспеченных семей.
За пределами школы в некоторых странах Восточной Азии также широко распространены дополнительные занятия с репетиторами и высокие академические требования. Однако исследование PISA не рассматривает эти факторы отдельно как причины более высоких результатов, поэтому связать разрыв в показателях с какой-либо одной конкретной практикой невозможно.
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