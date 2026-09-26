Как работала «тайная полиция» Римской империи

У Римской империи было немало сходств с современными авторитарными государствами. Одно из них касалось отношения к преступности. В зависимости от тяжести правонарушения преступника могли ожидать чрезвычайно суровые наказания. Методы, с помощью которых власти раскрывали преступления, также напоминали практики авторитарных государств последнего столетия.

Мозаика, изображающая сборщиков зерна за работой / © Wikimedia Commons / Mumbler Jamie

Хотя назвать их полноценной «тайной полицией» в современном смысле нельзя, несколько групп разведчиков, военных и тайных агентов фактически выполняли аналогичные функции. Вместе они помогали императору следить за происходящим в различных частях империи, производили аресты и использовали запугивание для поддержания государственной власти.

Frumentarii

Frumentarii больше всего напоминали современную тайную полицию. Однако первоначально они не имели ни разведывательных, ни правоохранительных функций и занимались сбором зерна для снабжения армии. Само слово frumentarius происходит от frumentum — «зерно». Главным получателем собранных запасов была армия. Вскоре военачальники и императоры поняли, что frumentarii можно использовать и для другой задачи — передачи сообщений между различными военными подразделениями. К концу I — началу II века н. э. их обязанности расширились еще больше, и они постепенно превратились в своего рода разведчиков.

У frumentarii было сразу несколько функций. Обычному солдату или военачальнику редко приходилось путешествовать из одного конца империи в другой. А «сборщики зерна» делали это регулярно. Поскольку официально они являлись военнослужащими, их распоряжения и сообщения обладали значительным весом.

Frumentarii также имели право производить аресты и перевозить заключенных. Наконец, они нередко участвовали в разведывательных операциях. Если император или наместник подозревал, что какая-либо группа готовит восстание, он мог отправить frumentarii, чтобы те собрали дополнительную информацию.

Обычные жители Римской империи опасались frumentarii, а со временем начали их откровенно ненавидеть. Поскольку они выполняли множество разных задач, появление одного из них в провинциальном городе ничего не говорило местным жителям о цели визита: он мог приехать собирать сведения, сопровождать пленника или производить арест. Кроме того, frumentarii были склонны к взяточничеству и коррупции, что еще сильнее ухудшало их репутацию. Непопулярность корпуса в сочетании с изменившимися потребностями государства в конечном итоге привела к его упразднению при императоре Диоклетиане. В ходе административных реформ корпус frumentarii был расформирован на рубеже III и IV веков н. э.

Agentes in rebus

Несмотря на исчезновение frumentarii, Риму по-прежнему требовались разведчики и тайные агенты. Так появился корпус agentes in rebus — название, которое можно приблизительно перевести как «занимающиеся делами» или «исполняющие поручения». Это был корпус императорских чиновников, выполнявший примерно те же функции, что и frumentarii, хотя между ними существовали определенные различия и, по крайней мере поначалу, отсутствовала дурная репутация их предшественников.

Главным изменением стала централизация. Организация frumentarii постепенно становилась все более централизованной, тогда как agentes in rebus с самого начала подчинялись magister officiorum — одному из наиболее высокопоставленных административных чиновников Римской империи. К середине IV века н. э. они представляли собой единый корпус, находившийся под его непосредственным руководством. Со временем среди agentes in rebus распространились те же злоупотребления и коррупция, которые прежде характеризовали frumentarii.

Старшие агенты контролировали императорскую почтовую службу и носили титул curiosi — буквально «любопытствующие» или «любознательные». Постепенно это название стало ассоциироваться с их репутацией людей, которые вмешиваются в частную жизнь граждан и нарушают привычный уклад.

Поэтому, когда в 476 году н. э. пала Западная Римская империя, мало кто сожалел об исчезновении старого порядка. Однако agentes in rebus продолжали действовать в Восточной Римской империи еще более двух столетий.

Саркофаг Людовизи, вырезанный в III веке нашей эры, изображает римские войска в поле, в обстановке, в которой работали Speculatores / © Wikimedia Commons / Mumbler Jamie

Speculatores

Speculatores выполняли несколько иные функции, чем frumentarii и agentes in rebus. Официально они входили в состав легионной системы. При Августе в каждый легион назначали по десять таких военнослужащих. Они занимались разведкой и сбором информации. В число их обязанностей входили сбор сведений в тылу противника, допрос пленных и даже проведение казней. Особенно интересно, что speculatores могли выполнять поручения непосредственно императора. Если ему требовалась информация о внешнем враге, он нередко прибегал к услугам одного из них.

Поскольку speculatores в меньшей степени занимались внутренними делами государства, они были гораздо меньше похожи на современную тайную полицию, чем две ранее рассмотренные группы. Тем не менее их скрытный характер и подчинение высшим эшелонам римской власти позволяют провести определенные параллели.

Преторианская гвардия

Преторианская гвардия представляла собой элитное военное подразделение, официальной задачей которого была охрана императора. Однако со временем она приобрела гораздо больше власти, чем предполагала ее первоначальная функция.

Преторианцы получали более высокое жалованье, чем остальные солдаты, а близость к императору позволяла им контролировать доступ к нему. Это было полезно для защиты правителя от заговоров и покушений. Но одновременно такое положение давало гвардии огромную политическую власть. Преторианцы прекрасно понимали, что император зависит от них. В результате возникла ситуация, при которой правителям приходилось проводить политику, выгодную гвардии, — либо рисковать собственной жизнью. Калигула испытал это на себе. В 41 году н. э. он был убит преторианцами после того, как настроил их против себя — как, впрочем, и почти всю остальную римскую элиту. Пожалуй, самый известный пример чрезмерного влияния преторианцев произошел в 193 году н. э. После того как император Пертинакс попытался провести реформы и был убит гвардейцами, преторианцы фактически выставили императорскую власть на торги, предложив ее тому, кто заплатит больше. Наибольшую сумму предложил Дидий Юлиан, и именно он стал императором. Впрочем, его правление продлилось недолго. Всего через 66 дней Юлиан был свергнут.

Септимий Север, лишивший его власти, вскоре распустил преторианскую гвардию и сформировал новую из собственных легионеров. Тем не менее этот эпизод наглядно продемонстрировал огромную силу преторианцев. В нем проявилось и определенное противоречие: гвардия могла выступать в роли своеобразной политической полиции.

Демонстрируя способность контролировать самого императора, преторианцы одновременно подавляли инакомыслие и препятствовали восстаниям. Люди прекрасно понимали, на что была способна гвардия и какие последствия могло иметь ее недовольство.

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