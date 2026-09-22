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Андрей Привалов
Андрей Привалов
22 сентября, 08:13
Рейтинг: +398
Посты: 284
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Первый в мире самобалансирующийся экзоскелет для повседневной носки вышел на рынок США

Парижская компания Wandercraft объявила о коммерческом запуске в США Eve — первого в мире персонального экзоскелета с функцией самостоятельного поддержания равновесия, получившего разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Сообщество
# биология
# медицина
# технологии
# экзоскелеты
Экзоскелет Eve / © Wandercraft 
Экзоскелет Eve / © Wandercraft 

Система предоставляет возможность передвигаться в вертикальном положении, не занимая руки, людям с травмами спинного мозга на любом уровне, которые способны самостоятельно управлять контроллером устройства.

В компании отметили, что Eve использует технологию самобалансировки на основе физического искусственного интеллекта. Благодаря этому пользователь может стоять и передвигаться в вертикальном положении, сохраняя руки свободными: например, чтобы брать и переносить предметы, готовить еду, открывать двери и выполнять другие повседневные действия.

При этом Eve предназначена не для замены инвалидной коляски, а для ее дополнения — это еще один вариант мобильности в тех ситуациях, когда пользователь хочет находиться в вертикальном положении.

Eve стала первым устройством этой категории, получившим разрешение FDA без ограничений, связанных с неврологическим уровнем травмы спинного мозга. Право на использование устройства распространяется на взрослых людей с травмами спинного мозга на любом уровне, если они способны безопасно управлять контроллером и не имеют противопоказаний, перечисленных в руководстве пользователя. Это существенно расширяет потенциальную аудиторию по сравнению с ранее одобренными экзоскелетами. По данным компании, такое решение стало возможным благодаря масштабному массиву данных о безопасности, клиническим исследованиям и испытаниям удобства использования, которые Wandercraft провела для подготовки заявки в FDA.

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Сообщество
# биология
# медицина
# технологии
# экзоскелеты
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