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Актеры учились искать сокровища для фильма и случайно нашли настоящий доспех XIX века
Актеры новой экранизации польского приключенческого романа учились искать сокровища перед съемками и неожиданно оказались участниками настоящей исторической находки. В заполненном грязью рву дворца Пелашковице поисковики обнаружили металлическую кирасу XIX века. Теперь ее отправят на реставрацию, после которой специалисты надеются точнее определить, кому принадлежал доспех.
Все начиналось как подготовка к съемкам. Актеры новой экранизации романа Корнеля Макушиньского «Сатана из седьмого класса» приехали во дворец Пелашковице в Нижней Силезии, чтобы на практике увидеть, как работают настоящие поисковики.
Место выбрали не случайно. Сюжет книги связан с сокровищами, спрятанными солдатом армии Наполеона, а сам дворец имеет собственную историю времен Наполеоновских войн. В 1813 году здесь проходили события, связанные с перемирием между французской армией и русско-прусской коалицией.
Во время поисков участники ассоциации DRACO зашли в заполненный илом дворцовый ров. В некоторых местах грязь доходила почти до пояса. Именно там Веслав Андрысяк обнаружил крупный металлический предмет, который после осмотра оказался частью защитного вооружения кавалериста — кирасой.
Кираса закрывала грудь всадника и должна была защищать его прежде всего от ударов саблей и копьем. Такие металлические нагрудники использовали тяжелые кавалеристы европейских армий, причем они сохранялись на вооружении и в XIX веке, когда огнестрельное оружие уже сильно изменило поле боя.
Из-за наполеоновской истории дворца находку сначала связали с французской армией. Однако специалисты Музея Силезского дома позднее назвали ее германской гвардейской кирасой XIX века. Пока это предварительное определение: металл еще предстоит очистить, а конструкцию, крепления и возможные маркировки внимательно изучить.
В том же рву нашли и другие вещи — фрагменты декоративных скульптур, металлическую фурнитуру и старые дверные замки. Часть этих предметов может относиться уже совсем к другому периоду истории дворца.
В конце Второй мировой войны резиденцию разграбили. По местным свидетельствам, часть вещей выбрасывали в ров, где они уходили в глубокий слой грязи. Позднее жители смогли достать некоторые предметы, включая фарфор, но систематически дно до нынешних поисков практически не обследовали.
Поэтому пока неизвестно, как именно кираса оказалась в воде. Она могла попасть туда еще в XIX веке, долго храниться во дворце как военная реликвия или оказаться среди вещей, выброшенных во время разграбления в 1945 году.
После консервации находку планируют передать Музею Силезского дома в Зембице. А поисковики уже допускают, что в метровом слое ила вокруг дворца могут оставаться и другие предметы — теперь уже вполне настоящие сокровища, ради поиска которых актерам первоначально нужно было лишь потренироваться.
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