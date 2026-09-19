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Roman Markin
Roman Markin
19 сентября, 14:13
Рейтинг: +683
Посты: 265
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Актеры учились искать сокровища для фильма и случайно нашли настоящий доспех XIX века

Актеры новой экранизации польского приключенческого романа учились искать сокровища перед съемками и неожиданно оказались участниками настоящей исторической находки. В заполненном грязью рву дворца Пелашковице поисковики обнаружили металлическую кирасу XIX века. Теперь ее отправят на реставрацию, после которой специалисты надеются точнее определить, кому принадлежал доспех.

Сообщество
# археология
# военные артефакты
# история
# кино
# находки
# Нижняя Силезия
# Польша
© Getty Images
© Getty Images

Все начиналось как подготовка к съемкам. Актеры новой экранизации романа Корнеля Макушиньского «Сатана из седьмого класса» приехали во дворец Пелашковице в Нижней Силезии, чтобы на практике увидеть, как работают настоящие поисковики.

Место выбрали не случайно. Сюжет книги связан с сокровищами, спрятанными солдатом армии Наполеона, а сам дворец имеет собственную историю времен Наполеоновских войн. В 1813 году здесь проходили события, связанные с перемирием между французской армией и русско-прусской коалицией.

Во время поисков участники ассоциации DRACO зашли в заполненный илом дворцовый ров. В некоторых местах грязь доходила почти до пояса. Именно там Веслав Андрысяк обнаружил крупный металлический предмет, который после осмотра оказался частью защитного вооружения кавалериста — кирасой.

Кираса закрывала грудь всадника и должна была защищать его прежде всего от ударов саблей и копьем. Такие металлические нагрудники использовали тяжелые кавалеристы европейских армий, причем они сохранялись на вооружении и в XIX веке, когда огнестрельное оружие уже сильно изменило поле боя.

Из-за наполеоновской истории дворца находку сначала связали с французской армией. Однако специалисты Музея Силезского дома позднее назвали ее германской гвардейской кирасой XIX века. Пока это предварительное определение: металл еще предстоит очистить, а конструкцию, крепления и возможные маркировки внимательно изучить.

В том же рву нашли и другие вещи — фрагменты декоративных скульптур, металлическую фурнитуру и старые дверные замки. Часть этих предметов может относиться уже совсем к другому периоду истории дворца.

В конце Второй мировой войны резиденцию разграбили. По местным свидетельствам, часть вещей выбрасывали в ров, где они уходили в глубокий слой грязи. Позднее жители смогли достать некоторые предметы, включая фарфор, но систематически дно до нынешних поисков практически не обследовали.

Поэтому пока неизвестно, как именно кираса оказалась в воде. Она могла попасть туда еще в XIX веке, долго храниться во дворце как военная реликвия или оказаться среди вещей, выброшенных во время разграбления в 1945 году.

После консервации находку планируют передать Музею Силезского дома в Зембице. А поисковики уже допускают, что в метровом слое ила вокруг дворца могут оставаться и другие предметы — теперь уже вполне настоящие сокровища, ради поиска которых актерам первоначально нужно было лишь потренироваться.

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Сообщество
# археология
# военные артефакты
# история
# кино
# находки
# Нижняя Силезия
# Польша
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