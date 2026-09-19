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Кто дольше всех правил Древним Египтом? Фараоны-рекордсмены

Историки и египтологи традиционно разделяют историю Древнего Египта на три крупных периода, соответствующих эпохам Древнего, Среднего и Нового царств. Древнее царство существовало примерно с 2686 по 2181 год до н. э., Среднее — с 2055 по 1650 год до н. э., а Новое — приблизительно с 1550 по 1070 год до н. э.

Две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа III / © Wikimedia Commons

Эти три царства объединяют периоды, когда Египет находился под властью единой централизованной правящей династии или политической силы. Между ними происходили короткие переходные периоды, сопровождавшиеся политическим хаосом, ослаблением центральной власти и распадом страны на отдельные владения.

Хотя все три эпохи принято объединять общим понятием «Древний Египет», между ними пролегли многие столетия. Показательно, что царица Клеопатра VII жила ближе к нашему времени, чем к первым династиям Древнего царства.

Семь представленных ниже фараонов правили Египтом дольше большинства других монархов страны. Их царствования охватывают все три великих царства и последовавший за ними Поздний период.

Статуэтка царицы Анхнесмерир II и ее сына Пепи II / © Wikimedia Commons

Пепи II

Точная продолжительность правления отдельных фараонов остается предметом споров и может существенно различаться в зависимости от используемой исторической хронологии. Ситуацию осложняет то, что некоторые цари в начале своего правления имели соправителей или фактических регентов, а существование и продолжительность правления других, в частности Пепи II, современные ученые ставят под вопрос.

Согласно древней традиции, Пепи II правил 94 года. Он стал фараоном еще ребенком и, по данным древних источников, находился у власти примерно с 2278 по 2184 год до н. э.

Для современных исследователей столь продолжительное царствование выглядит маловероятным. Средняя продолжительность жизни древнего египтянина оценивается примерно в 19–30 лет. Однако этот показатель сильно искажает чрезвычайно высокая детская смертность: те, кто переживал детство, нередко доживали до 40–50 лет и даже старше.

Пепи II принадлежал к VI династии Древнего царства и правил незадолго до его падения. При этом большинство историков не связывают крах Древнего царства непосредственно с необычайно долгим правлением фараона. Правда, Пепи II, по-видимому, пережил нескольких потенциальных наследников, что могло осложнить передачу власти.

Конец Древнего царства обычно связывают с целым комплексом причин, в том числе с уменьшением разливов Нила и усилением номархов — провинциальных правителей, которые постепенно сосредоточили в своих руках значительную местную власть и начали передавать ее по наследству.

Большой храм в Абу-Симбеле, высеченный прямо в скале для Рамсеса II / © Wikimedia Commons

Рамсес II

Рамсес II, известный также как Рамсес Великий, правил Египтом 66 лет в период XIX династии Нового царства.

Значительную часть первых лет своего царствования он посвятил сохранению египетского влияния в Сирии и Леванте. Репутацию Рамсеса как великого военачальника значительно укрепило широко разрекламированное им самим утверждение о победе над Хеттской державой в знаменитой битве при Кадеше.

Египтяне и хетты впоследствии заключили один из древнейших известных нам международных мирных договоров. Дипломатические отношения были дополнительно укреплены браками Рамсеса с хеттскими принцессами.

Фараон развернул масштабное храмовое строительство по всему Египту. При нем был возведен Рамессеум — огромный заупокойный храмовый комплекс, а также знаменитые высеченные в скале храмы в Абу-Симбеле. Кроме того, Рамсес основал новую столицу — Пи-Рамсес.

Изображения и надписи, прославляющие фараона, появились на памятниках на огромной территории — от районов современного Ливана на севере до Судана на юге.

Правление Рамсеса II было настолько продолжительным, что его преемник Мернептах, вступивший на престол после смерти фараона, уже был пожилым человеком.

Тутмос III, поражающий врагов / © Wikimedia Commons

Тутмос III

Тутмос III стал фараоном еще ребенком, примерно в 1479 году до н. э. Однако его тетя и мачеха Хатшепсут сначала выступала в качестве регента, а затем сама провозгласила себя фараоном и в течение 20 лет оставалась фактической соправительницей Египта.

После смерти Хатшепсут Тутмос III правил страной еще 33 года, создав себе репутацию одного из величайших военных правителей Египта. Особенно известна его победа в битве при Мегиддо, а также многочисленные военные походы в Сирию, Палестину и Нубию.

Тутмос III правил в эпоху XVIII династии Нового царства и финансировал масштабные строительные проекты, особенно в Карнаке.

Несмотря на то что первую треть своего формального правления он делил с Хатшепсут, в последующие годы Тутмос III сумел создать собственную мощную политическую и военную репутацию.

Псамтик I

После Нового царства в истории Египта начался Поздний период. В его начале, в 664 году до н. э., Псамтик I оказался у власти в один из наиболее неспокойных моментов египетской истории.

В течение многих лет Египтом и Нубией правила XXV династия, происходившая из Кушитского царства. Однако затем в Египет вторглась Ассирийская держава и нанесла кушитам поражение.

Ассирийцы, стремясь восстановить местное египетское правление, способствовали возвышению Псамтика. Тем не менее окончательно вернуть под свой контроль Южный Египет фараону удалось лишь примерно к 656 году до н. э.

После многолетнего господства иностранных держав египетские государственные институты и армия находились в крайне ослабленном состоянии. Для восстановления контроля над страной Псамтик опирался в том числе на греческих, карийских и финикийских наемников.

Псамтик также разрешил греческим купцам свободно посещать города дельты Нила, что способствовало расширению культурных и торговых связей между двумя древними цивилизационными центрами.

Колоссальная гранитная голова Аменхотепа III / © Wikimedia Commons

Аменхотеп III

Аменхотеп III был фараоном XVIII династии Нового царства. В отличие от многих более ранних правителей этой эпохи, он сделал основной упор не на военные завоевания, а на дипломатию.

Аменхотеп III унаследовал империю, простиравшуюся на севере до Сирии, а на юге — до Нубии. Его царствование в основном проходило мирно и стало периодом расцвета богатства, архитектуры и искусства Египта.

Страна поддерживала активные международные связи с Вавилонией, Митанни и Хеттской державой. Эти отношения включали обмен ценными подарками и дипломатическими посланиями, а также заключение династических браков.

При Аменхотепе III велось масштабное строительство. Были расширены и украшены сооружения в Луксорском храме, возведен огромный заупокойный храм в Фивах, а также создан ряд гигантских статуй, которые сегодня известны как Колоссы Мемнона.

Аменхотеп III был отцом Эхнатона и, вероятно, дедом Тутанхамона. Его преемник Эхнатон радикально изменил традиционную египетскую религию. Он возвысил Атона, изображавшегося в виде солнечного диска, над остальными богами египетского пантеона, ограничил их культ и перенёс столицу в специально основанный город Ахетатон. После смерти Эхнатона его религиозные реформы были отменены, а новая столица заброшена.

Сенусерт I

Сенусерт I был фараоном XII династии и правил примерно с 1961 по 1917 год до н. э. Его отец, Аменемхет I, основал XII династию в начале Среднего царства — после того как Египет только начал восстанавливаться после Первого переходного периода. Поэтому Сенусерт I унаследовал государство, в котором центральная царская власть вновь активно укреплялась.

Фараон способствовал восстановлению авторитета монархии, поддерживая строительство новых храмов и религиозных центров по всей стране.

Сенусерт I также проводил военные операции в Нубии, стремясь обеспечить Египту доступ к золоту, торговым путям и другим ценным ресурсам. Для себя фараон построил пирамидальный комплекс в Лиште, неподалеку от пирамиды своего отца Аменемхета I. Возможно, в начале своего правления Сенусерт был его соправителем, однако этот вопрос остается предметом научных дискуссий.

Аменемхет III

Аменемхет III правил Египтом в период расцвета XII династии — примерно с 1859 по 1813 год до н. э. К этому времени Аменемхет I, Сенусерт I и их преемники уже превратили Среднее царство в мощное, богатое и высокоцентрализованное государство.

Аменемхет III и его предшественники реализовали масштабные проекты по управлению водными ресурсами в Фаюме — обширной природной впадине к западу от долины Нила. Благодаря этому расширялись ирригационная система и поселения региона.

Фараон также контролировал масштабные разработки месторождений и каменоломен в Восточной пустыне и на Синайском полуострове, обеспечивая государство ценным камнем и минералами для строительства царских сооружений и производства предметов роскоши.

Одной пирамиды Аменемхету III оказалось недостаточно — он построил две. Одна находилась в Дахшуре, однако его настоящей усыпальницей стала пирамида в Хаваре.

Погребальный комплекс в Хаваре был настолько масштабным и сложным, что позднейшие греческие авторы называли его лабиринтом.

Долгая история фараонского Египта

Хотя перечисленные фараоны правили исключительно долго, продолжительность их царствований кажется ничтожной на фоне всей истории фараонского Египта.

Фараоны правили Египтом около трех тысячелетий — примерно с 3100 года до н. э., когда Верхний и Нижний Египет были объединены под властью правителя, традиционно отождествляемого с Менесом, и вплоть до смерти Клеопатры VII и перехода Египта под власть Рима в 30 году до н. э.

После этого эпоха фараонов завершилась. Их гробницы и памятники на протяжении столетий скрывались под движущимися песками пустыни, пока в XIX и XX веках не началось их масштабное открытие и изучение.

Монументальные сооружения древних правителей и сегодня возвышаются над долиной Нила и плато Гизы, напоминая о цивилизации, история которой насчитывает несколько тысячелетий.

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