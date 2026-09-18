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Проблемный Starliner может получить ключевую роль в планах NASA по пилотируемым полетам
Рассматривая будущее без гарантированного доступа к космическим кораблям Crew Dragon компании SpaceX, NASA намерено предпринять ряд шагов, чтобы повысить безопасность корабля Starliner компании Boeing и обеспечить возможность его дальнейших полетов после вывода из эксплуатации ракеты Atlas V.
По данным издания Ars Technica, уже на следующей неделе NASA может объявить о заказе у Boeing еще двух пилотируемых миссий Starliner, частичном финансировании работ по устранению проблем с двигательной установкой корабля, а также поддержке процесса сертификации Starliner для запуска на новой ракете-носителе.
NASA предпринимает эти шаги после того, как SpaceX в ходе обсуждений с представителями космического агентства в последние месяцы дала понять, что намерена завершить эксплуатацию Crew Dragon к 2030 году или даже раньше. В настоящее время Crew Dragon остается единственным действующим космическим кораблем, которым NASA располагает для регулярной доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту. SpaceX намерена сосредоточиться на значительно более крупной ракете Starship, рассчитывая использовать ее прежде всего для запуска более коммерчески привлекательных спутников Starlink и новой мегагруппировки, предназначенной для размещения вычислительных центров на орбите.
Ранее SpaceX стала ключевым поставщиком NASA. С помощью Dragon компания уже выполнила для агентства 13 пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС), а очередная миссия запланирована на октябрь. Все состоявшиеся на сегодняшний день полеты прошли успешно.
На этом фоне Boeing испытывает серьезные трудности с вводом более дорогого Starliner в эксплуатацию для NASA. На беспилотных испытаниях в 2019 и 2022 годах корабль столкнулся с многочисленными проблемами. Однако наиболее серьезная ситуация возникла во время первого испытательного пилотируемого полета в июне 2024 года: неполадки с двигательной установкой привели к тому, что астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс возвратились на Землю на корабле Crew Dragon.
И все же всего полгода спустя NASA вновь обращается к Boeing, намереваясь отвести Starliner центральную роль в своей программе пилотируемых полетов.
Программа Commercial Crew изначально строилась по схеме фиксированной цены. Это означает, что после получения согласованной суммы от NASA частная компания самостоятельно отвечает за создание пилотируемого космического корабля и прохождение им строгой процедуры сертификации. Из-за продолжающихся проблем со Starliner Boeing уже признал дополнительные расходы и убытки на сумму более двух миллиардов долларов. Однако теперь космическое агентство намерено предоставить Boeing дополнительное финансирование — пока неизвестно, в каком объеме — для устранения проблем с двигательной установкой, выявленных в ходе двух последних полетов корабля.
Критически важным шагом станет и частичное финансирование NASA процесса сертификации новой ракеты-носителя для Starliner. Ракета Atlas V, которую собирает United Launch Alliance и которая использует российские двигатели, приближается к завершению своей эксплуатации. В распоряжении компании остается шесть таких ракет: одна предназначена для беспилотного испытательного полета Starliner 1, после чего еще пять должны использоваться для пилотируемых миссий.
Вероятно, будет проведен конкурс на выбор нового носителя, и практически наверняка в нем столкнутся Vulcan компании United Launch Alliance и New Glenn компании Blue Origin.
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