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Беспилотник Mojave впервые выполнил короткий взлет и посадку в условиях, имитирующих поле боя
Компания General Atomics добилась очередного авиационного достижения: средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Mojave выполнил первый короткий взлет и посадку на имитируемом поле боя, после чего продолжил выполнение своей миссии.
При обсуждении развития боевых беспилотников обычно рассматривают широкий спектр аппаратов — от небольших носимых коптеров до огромных реактивных машин с большой продолжительностью полета. Конструкции БПЛА чрезвычайно разнообразны, что особенно хорошо заметно на крупных специализированных авиасалонах. Однако большинство таких аппаратов предназначены в основном для выполнения одной из нескольких типовых задач: в качестве барражирующих боеприпасов, носителей ракет или разведывательных платформ.
Это, конечно, не означает отсутствия потенциала для дальнейшего развития технологии или недостатка стимулов для поиска новых областей ее применения. Основная проблема сейчас заключается в том, чтобы доказать способность беспилотников, особенно средневысотных аппаратов большой продолжительности полета, выполнять тактические задачи непосредственно в условиях боевых действий.
Недавняя демонстрация, проведенная совместно с компанией Hanwha Aerospace в городе Пхочхон провинции Кенгидо, Республика Корея, подтвердила такую возможность. В ходе испытания беспилотник Mojave вылетел с обычного аэродрома и присоединился к совместной воздушной операции.
Во время вылета наземный пункт управления дал 9-метровому аппарату с размахом крыла 16 метров команду на посадку на необорудованный грунтовый участок, имитировавший поле боя. Подобные дороги обычно используются для перемещения танков и полевой артиллерии.
По данным General Atomics, Mojave успешно приземлился, после чего выполнил короткий взлет и продолжил выполнение поставленной задачи. Цель испытания заключалась не только в демонстрации летных возможностей аппарата, но и в проверке способности БПЛА класса Mojave выполнять тактические задачи непосредственно в передовой зоне, включая посадку на грунтовую полосу, перевооружение и дозаправку в боевых или других опасных условиях.
Mojave пока находится на стадии разработки. Критический анализ конструкции запланирован на конец 2026 года, а первый полет серийного аппарата должен состояться в 2027 году.
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