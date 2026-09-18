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Китай показал редкие кадры учений танков Type 99B
Китайский государственный телеканал CCTV News опубликовал кадры боевой подготовки основных танков Type 99B. Это один из редких случаев, когда новая машина официально показана в ходе военных учений после ее первого публичного появления на масштабном военном параде в честь Дня Победы 3 сентября 2025 года.
Китайский военный эксперт заявил, что опубликованные кадры свидетельствуют о поступлении танков на вооружение бронетанковых подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и достижении ими необходимого уровня боеготовности. По его словам, усовершенствованные информационные системы Type 99B должны позволить применять танки в более сложных операциях, а дальнейшая подготовка экипажей будет направлена на разработку новых тактических приемов с учетом возникающих угроз на современном поле боя.
На кадрах канала CCTV News показана бригада 80-й общевойсковой армии НОАК, проводящая боевую стрельбу в рамках проверки основных боевых элементов общевойскового батальона. Учения проходили на полигоне в провинции Шаньдун на востоке Китая.
В ходе проверки моделировалась сложная боевая обстановка: неподвижные мишени размещались на различных дистанциях и направлениях. Экипажи должны были самостоятельно оценивать ситуацию и выбирать цели.
Всего в кадре оказались четыре танка Type 99B. Съемка показала маневрирование машин, подготовку боеприпасов, а также работу экипажей внутри боевых отделений: танкисты заряжали и разряжали орудия, работали с прицельными приборами и вели огонь.
После получения приказа поразить цель бронебойным боеприпасом с дистанции 1200 метров один из танков открыл огонь с места. В другом эпизоде машина вела огонь с ходу по условному вражескому танку, находившемуся на расстоянии 1000 метров.
При стрельбе с места организаторы использовали особенности горного рельефа для создания различных тактических ситуаций. Экипажи должны были обнаруживать, распознавать и выбирать цели с учетом складывающейся обстановки. Наблюдатели на командном пункте контролировали мишени и передавали информацию о точках попадания, помогая корректировать отклонения при стрельбе.
Во время стрельбы с ходу командиры руководили действиями экипажей и поддерживали связь с вышестоящим командованием, а механики-водители преодолевали мосты, заполненные водой рвы и воронки. Наводчики должны были быстро выявлять наиболее опасные цели и поражать их по команде.
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