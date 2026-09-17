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В Китае создали крупнейший в стране тоннелепроходческий щит: 16,7 метра и 5291 тонна
В Китае завершили создание крупнейшей в стране тоннелепроходческой машины щитового типа. Новая установка стала еще одним примером масштабного оборудования, которое китайские специалисты разрабатывают для строительства сложных подводных и городских тоннелей. Машину изготовили в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральной части страны.
Диаметр проходки составляет 16,7 метра, длина машины — около 125 метров, а масса достигает примерно 5291 тонны. Проект реализовали совместно China Railway Tunnel Group, China Railway No. 4 Engineering Group и China Railway Engineering Equipment Group.
Машина получила полнопрофильный режущий орган с системой поддержания постоянного давления. Благодаря этому операторы могут менять режущие элементы, сохраняя стабильное давление внутри рабочей камеры. Система рассчитана на работу при давлении до восьми бар. Такая конструкция позволяет сокращать простои и повышает безопасность технического обслуживания. Поддержание постоянного давления особенно важно при прокладке тоннелей в грунтах, где на рабочую камеру воздействует значительное давление грунтовых вод.
Для удаления разработанного грунта машина использует циркуляционную систему транспортировки шлама. При этом система переработки и удаления грунта построена по современной схеме, которую разработчики описывают как «непосредственный вывод через шнековый конвейер + дробление за пределами рабочей камеры». Такая схема позволяет шламовому насосу эффективно отводить разработанный материал. Дробильная установка расположена за пределами рабочей камеры, поэтому для ее ремонта рабочим не требуется регулярно заходить в зону с высоким давлением. Это решение должно снизить риски при строительстве подводных тоннелей и одновременно обеспечить непрерывное удаление грунта по мере продвижения машины через сложные геологические условия.
Большой диаметр проходки обеспечивает значительное рабочее пространство, а конструкция машины позволяет преодолевать крутые уклоны и участки с малыми радиусами поворота. При прохождении таких участков особенно важны точное управление положением щита и контроль направления движения.
Несмотря на огромные размеры, тоннелепроходческая машина способна двигаться по криволинейной траектории с относительно небольшим радиусом. Для этого ее система продвижения использует гидравлические опоры, которые позволяют корректировать положение машины при прохождении поворотов.
Высокоточная система навигации работает совместно с системой выбора сегментов обделки. Они контролируют положение машины и определяют места установки отдельных элементов тоннельной обделки. Благодаря этому операторы могут вносить небольшие корректировки по мере продвижения щита.
Создание новой машины демонстрирует продолжающееся развитие в Китае крупногабаритных тоннелепроходческих комплексов для строительства в особо сложных условиях.
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