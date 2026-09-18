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Лучшие снимки космоса: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф 2026»

Фотограф Али Аль-Обейдли стал победителем 18-го ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года» (Astronomy Photographer of the Year), организованного Королевской обсерваторией в Гринвиче. Его детализированный снимок туманности Акула принес фотографу главный приз.

Снимок победителя конкурса: туманность Акула / © Ali Alobaidly

Победившая работа Аль-Обейдли под названием «Тихий хищник» представляет собой впечатляющий снимок туманности Акула. Туманность Акула (LDN 1235) находится примерно в 650 световых годах от Земли, в созвездии Цефея. Это темная туманность, состоящая из плотных облаков пыли, поглощающих и рассеивающих свет далеких звезд и придающих объекту характерную форму, напоминающую силуэт акулы.

Работа Аль-Обейдли, занявшая первое место в общем зачете, также победила в номинации «Звезды и туманности». Фотограф признался, что для него победа в столь престижном конкурсе астрофотографии стала огромной честью.

«Минеральная Луна» / © Nikolaos Strimpoulis

Пятнадцатилетний Николаос Стримпулис из Греции стал обладателем титула молодой астрономический фотограф года. Его работа «Минеральная Луна» представляет собой поразительно красочный крупный план Луны — объекта, который на протяжении десятилетий остается одним из самых популярных сюжетов для астрофотографов.

Победитель в номинации «Солнце» / © Miguel Claro

Помимо абсолютной победы Аль-Обейдли и главной награды Стримпулиса, в рамках 18-го конкурса определены победители в каждой из восьми основных номинаций.

Победитель в номинации «Планеты, кометы и астероиды» / © Tom Williams

Победитель в номинации «Люди и космос» / © Max Inwood

Победитель в номинации «Галактики», NGC 4753 / © 智鹏 严and Xinran Li

Победитель в номинации «Луна» / © Petr Horalek

Премия сэра Патрика Мура лучшему дебютанту, М1: Отголоски древнего взрыва / © Haocheng Zhu

Победитель в номинации «Небесный пейзаж» / © Stefano Pellegrini

Победитель в номинации «Полярное сияние» / © Radoslav Sviretsov

Все фотографии-победители будут представлены на выставке в Национальном морском музее в Лондоне.

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