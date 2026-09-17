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NASA показало, как удар объекта размером с многоэтажный дом изменил поверхность Луны

Аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на Луне огромный молодой кратер диаметром 222 метра. Он появился всего два года назад — между 11 апреля и 22 мая 2024 года — после столкновения с астероидом или кометным телом размером примерно с трех-шестиэтажное здание. По оценке ученых, удары такого масштаба происходят на Луне примерно раз в 130 лет.

Крупный план кратера McGetchin на Луне, образовавшийся после удара космического тела в 2024 году / © NASA Goddard, Intuitive Machines

Новый кратер получил название McGetchin в честь американского геолога и исследователя Луны Томаса Макгетчина. Его диаметр составляет около 222 метров, а глубина — примерно 43 метра. Это крупнейший кратер, который успел сформироваться и был обнаружен за 17 лет работы аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter у Луны.

Причем сам момент столкновения никто не заметил. Ученые смогли восстановить время события позже, сравнив снимки одной и той же области. На изображении от 11 апреля 2024 года кратера еще не было, а к 22 мая он уже появился. Значит, удар произошел в промежутке между этими датами.

Слева: след кратера McGetchin на Луне, образовавшийся после удара космического тела в 2024 году / © NASA Goddard, Intuitive Machines

Объект обнаружили случайно только осенью 2025 года. Специалист по обработке изображений Роберт Вагнер проверял глобальные карты Луны и заметил необычно яркое пятно, окруженное темным ореолом. Сравнение старых и новых кадров показало, что это след свежего удара.

После этого район сфотографировали камерами LRO с более высоким разрешением. Оказалось, что при столкновении из кратера выбросило большое количество грунта и камней, которые разлетелись далеко вокруг места удара.

Но изменения оказались заметны не только на фотографиях. Тепловой прибор Diviner обнаружил вокруг кратера область шириной около 6,4 километра, которая во время лунной ночи примерно на девять градусов Цельсия холоднее окружающей поверхности.

Кратер McGetchin на Луне, образовавшийся после удара космического тела в 2024 году / © NASA Goddard, Intuitive Machines

Исследователи объясняют это тем, что удар разрыхлил реголит далеко за пределами самого кратера. Менее плотный грунт хуже сохраняет накопленное днем тепло и поэтому быстрее остывает ночью. Таким образом, одно столкновение изменило физические свойства поверхности на площади, намного превышающей размеры самого кратера.

За время работы LRO ученые нашли уже не менее тысячи новых ударных кратеров. Большинство из них значительно меньше McGetchin. Небольшие удары происходят постоянно: у Луны нет плотной атмосферы, которая могла бы затормозить или уничтожить летящие к поверхности космические тела.

Кратер McGetchin на Луне, образовавшийся после удара космического тела в 2024 году / © NASA Goddard, Intuitive Machines

McGetchin интересен ученым именно своей редкостью и свежестью. Поверхность вокруг него еще почти не успела измениться под действием последующих микрометеоритных ударов, поэтому исследователи получили возможность подробно изучить последствия крупного столкновения практически сразу после его появления.

Крупный план кратера McGetchin на Луне, образовавшийся после удара космического тела в 2024 году / © NASA Goddard, Intuitive Machines

Эти данные пригодятся не только для изучения истории Луны. Они помогают понять, насколько далеко от точки удара меняются свойства грунта — это важно при выборе мест для будущих посадок, передвижении луноходов и проектировании долговременной инфраструктуры на поверхности.

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