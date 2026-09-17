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Беспилотник Akinci впервые поразил воздушную цель ракетой SUNGUR
Беспилотный летательный аппарат Akinci, разработанный турецкой компанией Baykar, продолжает расширять свои возможности по ведению воздушного боя. В ходе недавних испытаний ракета противовоздушной обороны SUNGUR разработки Roketsan поразила воздушную цель прямым попаданием.
В рамках испытаний AKINCI вылетел с учебно-испытательного центра в Текирдаге и направился в район проведения испытаний над Черным морем. Во время испытательного пуска у побережья Синопы беспилотная воздушная мишень была поражена ракетой SUNGUR, запущенной с борта Akinci. После успешного завершения испытательного пуска беспилотник вернулся в Чорлу по запланированному маршруту.
Ранее AKINCI уже выполнял пуски по воздушным целям с использованием мини-крылатой ракеты KEMANKEŞ 1 с элементами искусственного интеллекта. Кроме того, беспилотник успешно поражал цели высокоскоростным многоцелевым барражирующим боеприпасом EREN разработки Roketsan.
Интеграция ракеты противовоздушной обороны SUNGUR позволила Akinci расширить возможности применения национальных боеприпасов различных классов против воздушных целей. Таким образом, широкий спектр вооружения демонстрирует способность беспилотника использовать разнообразные средства поражения в воздушном бою.
К настоящему времени в рамках разработки турецкого беспилотника и интеграции с ним различных средств поражения успешно интегрированы MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, семейство боеприпасов TOLUN, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, комплекты коррекции GÖKÇE и GÖZDE, KGK-82-SİHA, сверхзвуковые ракеты IHA-300 и IHA-230, варианты сверхзвуковой ракеты IHA-122 с телевизионной и лазерной головками самонаведения, крылатая ракета ÇAKIR, а также высокоскоростной многоцелевой барражирующий боеприпас EREN. Такое разнообразие вооружения, отличающегося дальностью действия, системами наведения и типами боевых частей, обеспечивает Akinci многоуровневые возможности применения. Беспилотник способен поражать различные типы целей на дистанциях от малых до больших.
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