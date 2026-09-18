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В ручье в Калифорнии нашли огромный зуб мастодонта — он просто торчал из воды
Геоморфолог Бриджит Линч работала у ручья в округе Сан-Матео недалеко от Сан-Франциско, когда заметила среди камней необычный предмет. Им оказался почти полностью сохранившийся коренной зуб тихоокеанского мастодонта длиной около 23 сантиметров. Теперь находку изучат в Стэнфордском университете и попытаются определить ее точный возраст.
Бриджит Линч обнаружила зуб совершенно случайно. Она обследовала ручей в природном заповеднике в рамках проекта по восстановлению среды обитания находящейся под угрозой калифорнийской красноногой лягушки. Посреди русла, наполовину в воде, лежало то, что сначала показалось ей необычным камнем.
Палеонтологи определили находку как коренной зуб взрослого тихоокеанского мастодонта — Mammut pacificus. Он сохранился необычно хорошо: у образца остались и коронка, и корень, а внутри можно различить даже канал корня зуба.
Длина находки составляет около 23 сантиметров. Палеонтолог Уэйн Томпсон назвал ее самым полным зубом мастодонта, найденным в этом районе, и одним из лучших подобных образцов, которые ему приходилось видеть.
Тихоокеанские мастодонты были крупными родственниками современных слонов и жили на западе Северной Америки. Их ареал охватывал территорию нынешней Калифорнии, Орегона, северной части Скалистых гор и некоторых районов Мексики. От близкого американского мастодонта этот вид отличался, в частности, более узкими коренными зубами и особенностями строения конечностей.
В отличие от мамонтов, которые в значительной степени питались травой, мастодонты были приспособлены к другой пище. Они объедали ветви деревьев и кустарников, поедая листья, молодые побеги и плоды. Тихоокеанские мастодонты существовали в плейстоцене и исчезли примерно 11,7 тысячи лет назад.
Сам зуб предварительно относят примерно к концу максимума последнего оледенения, однако точного возраста пока нет. Находку передали Школе устойчивого развития имени Дорр при Стэнфордском университете, где исследователи планируют провести датирование.
Там же зуб отсканируют в трех измерениях. По цифровой модели напечатают копию, которую передадут природоохранной организации Midpen для выставок и образовательных программ. Оригинал останется в научной коллекции Стэнфорда.
Особенно символично, что остатки давно исчезнувшего животного обнаружили во время работ по сохранению другого вида. Место находки специально не раскрывают, чтобы посетители заповедника не отправлялись самостоятельно искать окаменелости в местных ручьях.
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