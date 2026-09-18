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Roman Markin
Roman Markin
18 сентября, 10:49
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В ручье в Калифорнии нашли огромный зуб мастодонта — он просто торчал из воды

Геоморфолог Бриджит Линч работала у ручья в округе Сан-Матео недалеко от Сан-Франциско, когда заметила среди камней необычный предмет. Им оказался почти полностью сохранившийся коренной зуб тихоокеанского мастодонта длиной около 23 сантиметров. Теперь находку изучат в Стэнфордском университете и попытаются определить ее точный возраст.

Сообщество
# Mammut pacificus
# древние животные
# Калифорния
# мастодонты
# мегафауна
# окаменелости
# Палеонтология
# плейстоцен
# Сан-Франциско
# Стэнфордский университет
Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP
Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP

Бриджит Линч обнаружила зуб совершенно случайно. Она обследовала ручей в природном заповеднике в рамках проекта по восстановлению среды обитания находящейся под угрозой калифорнийской красноногой лягушки. Посреди русла, наполовину в воде, лежало то, что сначала показалось ей необычным камнем.

Палеонтологи определили находку как коренной зуб взрослого тихоокеанского мастодонта — Mammut pacificus. Он сохранился необычно хорошо: у образца остались и коронка, и корень, а внутри можно различить даже канал корня зуба.

Длина находки составляет около 23 сантиметров. Палеонтолог Уэйн Томпсон назвал ее самым полным зубом мастодонта, найденным в этом районе, и одним из лучших подобных образцов, которые ему приходилось видеть.

Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP
Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP

Тихоокеанские мастодонты были крупными родственниками современных слонов и жили на западе Северной Америки. Их ареал охватывал территорию нынешней Калифорнии, Орегона, северной части Скалистых гор и некоторых районов Мексики. От близкого американского мастодонта этот вид отличался, в частности, более узкими коренными зубами и особенностями строения конечностей.

В отличие от мамонтов, которые в значительной степени питались травой, мастодонты были приспособлены к другой пище. Они объедали ветви деревьев и кустарников, поедая листья, молодые побеги и плоды. Тихоокеанские мастодонты существовали в плейстоцене и исчезли примерно 11,7 тысячи лет назад.

Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP
Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP

Сам зуб предварительно относят примерно к концу максимума последнего оледенения, однако точного возраста пока нет. Находку передали Школе устойчивого развития имени Дорр при Стэнфордском университете, где исследователи планируют провести датирование.

Там же зуб отсканируют в трех измерениях. По цифровой модели напечатают копию, которую передадут природоохранной организации Midpen для выставок и образовательных программ. Оригинал останется в научной коллекции Стэнфорда.

Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP
Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP

Особенно символично, что остатки давно исчезнувшего животного обнаружили во время работ по сохранению другого вида. Место находки специально не раскрывают, чтобы посетители заповедника не отправлялись самостоятельно искать окаменелости в местных ручьях.

Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP
Окаменевший зуб тихоокеанского мастодонта, найденный в округе Сан-Матео в Калифорнии / © Jeff Chiu, AP

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Сообщество
# Mammut pacificus
# древние животные
# Калифорния
# мастодонты
# мегафауна
# окаменелости
# Палеонтология
# плейстоцен
# Сан-Франциско
# Стэнфордский университет
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Комментарии

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3 Комментария
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
7 часов назад
Пару замечаний, если это позволено. «Тихоокеанские мастодонты были крупными родственниками современных слонов» — крайне далекими родственниками. Мастодонты и слоны — это сильно разошедшиеся разные эволюционные ветви, которые разделились очень рано. Мастодонты даже не входят в огромное семейство слоновых. В отличие от мамонтов, являющихся слонами (поскольку мамонты входят в семейство слоновых). Единственное, что их объединяет — это принадлежность к общему отряду хоботных. «примерно к концу последнего ледникового периода» — разумеется, в геологии нет никаких ледниковых периодов. Периода с таким названием нет ни во всей геохронологической шкале, ни в кайнозойской эре. Это широко растиражированное, но неверное понятие. Просто название мультфильма, не более того. «искать окаменелости в местных ручьях.» при молодом возрасте конца плейстоцена эмаль коронки, скорее всего, не окаменела, и представляет собой натуральное биологическое вещество. Корни могли и фоссилизироваться, они более рыхлые и пропускают воду. А эмаль очень плотная, что защищает её от проникновения минерализующих растворов в вещество. А так зуб, конечно, зачётный! Отличная находка. Повезло. Тоже такой хочу. :)
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    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев
    2 часа назад
    Николай, чтобы иметь такой зуб, нужно было родиться мастодонтом в плейстоцене...
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      Еще 1 ответ
      Николай Цыгикало
      Николай Цыгикало
      15 минут назад
      Андрей, хорошая мысль. Но есть и альтернатива родиться в наше время, а зубов мастодонтов таки иметь под рукой немножко... но именно тихоокеанского образца нет, видов мастодонтов очень много, даже родов много. Верхняя полка - всё мастодонты.
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