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Skunk Works раскрыла детали конструкции беспилотного истребителя Vectis
Подразделение перспективных разработок Skunk Works компании Lockheed Martin раскрыло новые сведения о конструкции малозаметного беспилотника Vectis.
Впервые компания представила аппарат год назад. Одной из наиболее интересных деталей стала реальная конфигурация воздухозаборника, которая свидетельствует о том, насколько большое значение Skunk Works придает способности аппарата оставаться необнаруженным и выживать в боевой обстановке — особенно в сравнении с другими проектами «верный ведомый».
Как выяснилось, Vectis оснащен значительно более сложным и необычным верхним воздухозаборником, чем можно было предположить по первоначальным изображениям. Он глубоко утоплен в корпус и фактически представляет собой «погруженную» конструкцию. Это еще раз подчеркивает, что Skunk Works уделяет особое внимание способности своего беспилотного истребителя оставаться незаметным и возвращаться в бой после выполнения задачи. Кроме того, Vectis стал первым известным американским проектом в рамках программы «Совместный боевой самолет» (Collaborative Combat Aircraft, CCA), выполненным по бесхвостой схеме.
Вице-президент и генеральный менеджер Skunk Works Рон Фелен сообщил, что строительство первого прототипа Vectis уже началось. Компания планирует поднять его в воздух до конца 2027 года. Кроме того, Lockheed Martin уже намерена построить еще четыре прототипа за счет собственных средств.
Базовая конструкция одномоторного Vectis в целом осталась такой же, какой ее показали при официальной презентации проекта год назад. Это по-прежнему бесхвостый беспилотник с крылом лямбда-образной формы и воздухозаборником, расположенным сверху в центральной части фюзеляжа.
Длина Vectis составляет примерно 10,4 метра, а размах крыла — около 11,6 метра. Для сравнения: двухместный учебно-тренировочный реактивный самолет ВМС США T-45 Goshawk имеет длину около 11,9 метра при размахе крыла примерно 9,4 метра.
Главной новой деталью, как уже отмечалось, стала форма и расположение воздухозаборника Vectis. Фелен подчеркнул, что это вовсе не новая особенность конструкции: она «присутствовала в проекте с самого начала», однако на ранее опубликованных компьютерных изображениях и масштабных моделях не была показана.
Первоначально воздухозаборник выглядел относительно обычным. Правда, уже тогда на его передней кромке можно было заметить зубчатую форму, которая указывала на стремление снизить радиолокационную заметность. Теперь стало ясно, что воздухозаборник значительно глубже утоплен в верхнюю поверхность фюзеляжа. Он расположен за направленным вниз V-образным каналом, по которому воздух поступает к входу в двигатель.
Vectis не имеет полностью заподлицо установленного воздухозаборника, как, например, беспилотный самолет-заправщик Boeing MQ-25 Stingray. Однако по своему концепту он близок к такой схеме и в очень общем смысле напоминает решение, примененное на стратегическом бомбардировщике B-21 Raider.
Воздухозаборники, расположенные заподлицо с поверхностью корпуса или максимально близко к ней, дают заметные преимущества с точки зрения малозаметности и аэродинамической эффективности. Однако такая схема хорошо известна своими проблемами, особенно в определенных режимах полета. Еще сложнее ее применять на высокоманевренных самолетах с широким диапазоном режимов эксплуатации, которым приходится выполнять маневры при больших углах атаки. Vectis, по крайней мере в определенной степени, относится именно к такой категории летательных аппаратов.
Что касается летных характеристик, Lockheed Martin пока не раскрывает конкретных расчетных параметров Vectis и не сообщает, какой именно двигатель будет установлен на беспилотнике.
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