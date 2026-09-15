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Беспилотник YFQ-44A Fury выполнил первые полеты с истребителями F-35

Беспилотный летательный аппарат YFQ-44A Fury, создаваемый компанией Anduril в рамках программы «Совместный боевой самолет» (Collaborative Combat Aircraft, CCA), уже выполнил полеты в строю с истребителями F-35 в ходе испытаний ВВС США.

YFQ-44 Fury / © Anduril

Об этом сообщили руководители компании Anduril, что стало наиболее явным свидетельством того, что работы по практической демонстрации взаимодействия беспилотных аппаратов с пилотируемыми истребителями пятого поколения уже начались.



Испытания стали важным шагом на пути к реализации более широкой концепции ВВС США в рамках программы Collaborative Combat Aircraft. Она предусматривает применение относительно недорогих автономных самолетов, которые должны действовать совместно с пилотируемыми истребителями и поддерживать их в условиях противодействия противника.

При этом представители Anduril подчеркнули, что во время июльских полетов экипаж F-35 еще не управлял Fury непосредственно. Вместо этого во время июльских испытаний Fury действовал под управлением собственной системы автономного выполнения задач Mission Autonomy, находясь в одном воздушном пространстве с пилотируемыми истребителями, другими CCA и иными летательными аппаратами. По данным Anduril, военнослужащие ВВС США смогли самостоятельно работать с системой автономного управления без непосредственного управления самолетом со стороны специалистов компании. Представители Anduril при этом находились на месте и оказывали техническую поддержку.

То, каким именно образом F-35 сможет управлять Fury, пока остается частью продолжающихся работ по интеграции. Представители Anduril указали, что сейчас компания занимается интеграцией соответствующих человеко-машинных интерфейсов. На первом этапе основным средством управления, по всей видимости, станет планшетный интерфейс, которым экипаж сможет пользоваться непосредственно на борту пилотируемого истребителя.

Разница между полетом рядом с F-35 и управлением Fury с борта F-35 принципиальна. Первый вариант демонстрирует, что сам самолет и его автономные системы способны безопасно действовать в одном боевом пространстве с истребителем пятого поколения. Второй станет гораздо более значимой демонстрацией самой концепта CCA: один пилотируемый истребитель сможет применять и контролировать дополнительные автономные самолеты, превращая их в часть более крупной боевой системы.

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