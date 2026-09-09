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Карта: сколько детей живет в странах мира
Демографическая ситуация в мире сильно различается в зависимости от региона. На инфографике показано, какую долю населения стран мира составляют дети в возрасте до 18 лет.
Население многих стран мира постепенно стареет, а доля детей сокращается. В большинстве стран Европы доля детей и молодежи не превышает 20 процентов. Схожая ситуация наблюдается в Северной Америке, Австралии и некоторых странах Азии.
Меньше всего детей (12,9 процента) оказалось в Южной Корее. Тяжелая демографическая ситуация сложилась в Японии и на Тайване — там и там доля детей составила по 14 процентов. Также в топ-5 стран с самой маленькой долей детей вошли Сингапур и Италия.
Большинство стран с молодым населением расположены в Африке. Возглавляет рейтинг Центральноафриканская Республика, где доля детей составляет 56,2 процента. Также в тройку вошли Нигер и Сомали. За пределами Африки самой молодой страной стал Афганистан.
В России на детей приходится 20,6 процента населения. Для сравнения, в Казахстане этот показатель составил 34,2 процента, в Армении — 23 процента, в Беларуси — 19,4 процента, в Латвии — 18,6 процента, в Литве — 17,6 процента.
Свои проблемы есть как у стран с молодым, так и со стареющим населениями. В странах, где доля детей превышает 50 процентов, нужно строить школы, развивать систему здравоохранения и создавать рабочие места. В стареющих обществах, напротив, сокращается доля рабочей силы и увеличивается пенсионная нагрузка.
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