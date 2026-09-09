  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 сентября, 22:32
Рейтинг: +1444
Посты: 1122

Карта: сколько детей живет в странах мира

Демографическая ситуация в мире сильно различается в зависимости от региона. На инфографике показано, какую долю населения стран мира составляют дети в возрасте до 18 лет.

Сообщество
# демография
# дети
# Инфографики
# карта
# население
# страны
Доля детей в странах мира / © Iswardi Ishak, Voronoi
Доля детей в странах мира / © Iswardi Ishak, Voronoi

Население многих стран мира постепенно стареет, а доля детей сокращается. В большинстве стран Европы доля детей и молодежи не превышает 20 процентов. Схожая ситуация наблюдается в Северной Америке, Австралии и некоторых странах Азии.

Меньше всего детей (12,9 процента) оказалось в Южной Корее. Тяжелая демографическая ситуация сложилась в Японии и на Тайване — там и там доля детей составила по 14 процентов. Также в топ-5 стран с самой маленькой долей детей вошли Сингапур и Италия. 

Большинство стран с молодым населением расположены в Африке. Возглавляет рейтинг Центральноафриканская Республика, где доля детей составляет 56,2 процента. Также в тройку вошли Нигер и Сомали. За пределами Африки самой молодой страной стал Афганистан.

Страны с самой высокой долей детей / © Iswardi Ishak, Voronoi
Страны с самой высокой долей детей / © Iswardi Ishak, Voronoi

В России на детей приходится 20,6 процента населения. Для сравнения, в Казахстане этот показатель составил 34,2 процента, в Армении — 23 процента, в Беларуси — 19,4 процента, в Латвии — 18,6 процента, в Литве — 17,6 процента.

Свои проблемы есть как у стран с молодым, так и со стареющим населениями. В странах, где доля детей превышает 50 процентов, нужно строить школы, развивать систему здравоохранения и создавать рабочие места. В стареющих обществах, напротив, сокращается доля рабочей силы и увеличивается пенсионная нагрузка.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Анализ ДНК опухоли: точная диагностика и создание неоантиген-направленной терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Сен
500
Код сознания: как мозг взаимодействует с миром в норме и патологии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Митк 5.0: День, когда молодые ученые делятся своими открытиями
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Почему не все должно быть «навсегда»: биорезорбция в практической медицине
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Сен
1000
«Таблетки счастья». Мифология против научных данных про антидепрессанты
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
1200
Языки народов России
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
«Интерстеллар» и наука будущего: от 1960-х годов до наших дней
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Развлечения в Российской империи: от электротеатров и танцующих жуков до спиритических сеансов и увеселительных садов
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Сен
500
Оптика глаза
ВСмысле
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 сентября, 13:06
Елизавета З.

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

В Нидерландах 7 сентября открылся крупнейший в Европе комплекс по улавливанию углекислого газа. При этом храниться углекислый газ будет в Норвегии.

Климат
# азотные удобрения
# антропогенные выбросы углекислого газа
# технологии
# углекислый газ
# экология
9 сентября, 11:15
Evgenia Vavilova

Физики предложили объяснение появлению фотона с «невозможной» энергией

Космос велик, но не пуст. Практически в каждой его точке можно найти если не пыль, то летящие в разных направлениях элементарные частицы. И чем больше энергия частицы, тем меньшее расстояние она должна пролететь, не потеряв эту энергию.

Физика
# аксионы
# астрофизика
# Баксанская нейтринная обсерватория
# высокоэнергетические частицы
# гамма-всплески
# фотоны
8 сентября, 19:25
Елизавета З.

Российского химика Артема Оганова избрали иностранным членом Академии наук Армении

Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.

Медиа
# Армения
# российские ученые
# ученые
# Химики
8 сентября, 12:27
Росатом

В России разработали технологию получения особо чистого германия для детекторов гамма-излучения

Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.

Росатом
# гамма излучение
# германий
# полупроводники
# росатом
# технологии
8 сентября, 19:25
Елизавета З.

Российского химика Артема Оганова избрали иностранным членом Академии наук Армении

Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.

Медиа
# Армения
# российские ученые
# ученые
# Химики
7 сентября, 11:15
Росатом

«Росатом» построит завод по сборке элементов ветрогенераторов в Амурской области

Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.

Росатом
# ветровая энергия
# ветрогенераторы
# производство
# росатом
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Российские ученые создали «ИИ-пожарного» для топливно-энергетического комплекса

    9 сентября, 14:41

  2. На овечьем пастбище в Норвегии нашли древнейшую трехмерную окаменелость животного

    9 сентября, 14:38

  3. Астрономы выяснили, как сформировалась межзвездная комета 3I/ATLAS

    9 сентября, 14:14

  4. Запах стирального порошка снизил опасения при покупках в секонд-хендах

    9 сентября, 13:34
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Далёкий Вильгельм
34 минуты назад
Ага, коллега как раз на этом объекте работает. Что насчёт самой идеи, то с технической точки зрения сделать можно что угодно, были бы деньги. А вот

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

Иван Иванов
1 час назад
Юрий, А других войн и не будет. Проблема ОМП , что оно не смотри на кошелёк и статус человека, поэтому его применение запрещено. Так что у не

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Иван Иванов
1 час назад
Mikhail, Сегодня его уволят, а завтра вас. Или вы считаете свою деятельность особенной? Года 2 назад многие смеялись и шутили над некоторыми

ChatGPT обрушил индустрию написания студенческих работ на заказ в Кении

Андрей Д.
4 часа назад
Зашибись поиграли в Бога-творца)) но откуда такой фатализм, еще ведь не поздно по своим правилам провести эту игру? Например, с помощью

В течение следующих 10 лет ИИ с вероятностью 10% решит уничтожить человечество – Anthropic

Антон Виноградов
6 часов назад
Александр, а почему я покупаю по той же цене, но теперь должен стоять очередь? Почему мне приходится теперь думать, что если этим утром я не

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Xander Prime
6 часов назад
Юрий, даже в конвенциональной они продуют с треском.

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Александр Французов
7 часов назад
бред сумасшедших компуктерщиков

В течение следующих 10 лет ИИ с вероятностью 10% решит уничтожить человечество – Anthropic

Юрий Багов
7 часов назад
Все еще готовятся к конвенциональной войне

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Александр Волков
7 часов назад
Это настоящий прорыв в безопасности! Вы большой молодец, Андрей! Очень актуально в наше время!! Я спокоен за будущее Российской Науки с такими

Российские ученые создали «ИИ-пожарного» для топливно-энергетического комплекса

Сергей Механик
8 часов назад
Гена, 😄

Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз

Mikhail Lukashev
8 часов назад
Андрей, согласен, не жаль его.

ChatGPT обрушил индустрию написания студенческих работ на заказ в Кении

Влад Булыжник
8 часов назад
Стоит ли потенциальное большое увеличение массы 14 процентов защиты?

Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

Дмитрий Логинов
8 часов назад
Alexander, совок с калом - это то, что у тебя вместо мозгов плещется. А такую пенсию получали нормальные пенсионеры - в том числе мои бабушка (врач) и

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Андрей Пшеничнов
10 часов назад
Бедный Бунди. Хотя ставка изначально была и ненадёжная, и неэтичная. Не надо так

ChatGPT обрушил индустрию написания студенческих работ на заказ в Кении

Андрей Пшеничнов
10 часов назад
Пардон май френч, но вода в открытом космосе замёрзнет. Чет странное

Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

Иван Колупаев
10 часов назад
Edil, внизу каждого такого вердикта совершенно не зря пишут "ИИ может ошибаться" к выводам ИИ следует относиться с осторожностью, уточнять граничные

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Анастасия А
11 часов назад
Я бы сказала, что люди изменились. Изменилось ментальное мышление людей и способ их социализации. Институт брака изменился. Раньше, люди были

Психолог рассказала, что ищут мужчины и женщины в отношениях с искусственным интеллектом

Михаил Курдин
11 часов назад
В корее всего 67% надо набрать, топ!!!! И ничего, всё нормально

Рейтинг: в каких странах самые сложные экзамены на водительские права

Степан Жук
11 часов назад
Опять эта статья... Источники - мемуары (где вымысла полно) и предположения "а если бы" и "что, если бы". Типичная форумовская болтовня. Где автор, с

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Андрей Иванов
12 часов назад
Самолёт с таким Корпусом должен летать минимум со скоростью 5000❗️а тут и 3000 нет 🤨

Экспериментальный самолет X-59 достиг сверхзвуковой скорости на высоте 15 километров

Самые обсуждаемые