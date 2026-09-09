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Андрей Привалов
Андрей Привалов
9 сентября, 07:57
Рейтинг: +392
Посты: 279

Stoke Space впервые раскрыла сроки первого запуска многоразовой ракеты Nova

Компания Stoke Space объявила о привлечении очередного крупного раунда финансирования — один миллиард долларов. Полученные средства должны помочь ей сделать последний рывок к дебютному запуску, намеченному на следующий год. Одновременно базирующаяся в штате Вашингтон ракетная компания раскрыла планы по созданию более крупной ракеты среднего класса.

Сообщество
# космос
# ракеты
# технологии
# финансы
# экономика
Ракета Nova / © Stoke Space
Ракета Nova / © Stoke Space

В результате общий объем привлеченного Stoke Space капитала достиг 2,3 миллиарда долларов. Это поразительная сумма для компании, которая пока еще даже не предпринимала попытки вывести ракету на орбиту.

Новый миллиард позволит ускорить разработку увеличенной версии ракеты Nova — «Block 2», способной в полностью многоразовой конфигурации выводить до 15 тонн на низкую околоземную орбиту, рассказал сооснователь и генеральный директор Stoke Space Энди Лапса.

Первая версия Nova должна будет выводить до трех тонн в полностью многоразовом варианте и до семи тонн в одноразовой конфигурации. Необычная конструкция верхней ступени включает кольцо из 24 двигателей, окружающих теплозащитный экран с регенеративным охлаждением. Он должен защищать ступень при возвращении в атмосферу Земли.

После завершения масштабной серии прочностных испытаний первой ступени в начале этого лета Лапса сообщил, что Stoke уже «довольно скоро» отправит ее на собственный стартовый комплекс на мысе Канаверал во Флориде. Там ступень ждут дополнительные испытания, после чего состоится огневое испытание на стартовом столе — статический прожиг двигателя. Затем к ней присоединят верхнюю ступень.

Что касается верхней ступени, то вскоре ее отправят на испытательный полигон Stoke в Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Там она также пройдет серию прочностных испытаний, за которыми последует огневое испытание. После этого верхнюю ступень тоже доставят во Флориду.

Впервые с момента основания Stoke в 2020 году Лапса публично назвал предполагаемые сроки первого запуска Nova. По его словам, компания рассчитывает осуществить его в начале 2027 года. 

Ракета Nova — уже не просто проект на бумаге. Это реальный и весьма смелый замысел создать небольшой полностью многоразовый носитель. И теперь за развитием этой программы будут внимательно следить во всей отрасли — особенно после того, как Stoke удалось привлечь столь внушительное финансирование.

Диаметр ракеты Nova Pathfinder составляет 3,8 метра — немного больше, чем у Falcon 9 компании SpaceX, хотя сама ракета значительно короче. По словам Лапсы, диаметр версии Nova Block 2 составит уже 4,6 метра.

Как и Pathfinder, Block 2 будет использовать двигатели Zenith, работающие на паре метан — жидкий кислород, хотя их количество увеличится. 

Верхняя ступень Pathfinder имеет более коническую форму, из-за чего ограничивается объем головного обтекателя, доступный для полезной нагрузки. Первый запуск Block 2 Stoke планирует провести в 2029 году.

Сегодня операторы спутников фактически находятся в состоянии «паники», когда речь заходит о доступности ракет для запусков. Nova Pathfinder способна частично решить эту проблему, однако для того, чтобы сыграть заметную роль в развертывании крупных спутниковых группировок, Stoke понадобится более тяжелая Block 2. Именно она позволит компании конкурировать с многоразовыми ракетами SpaceX, а также с New Glenn компании Blue Origin, Terran R Relativity Space и Neutron Rocket Lab.

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