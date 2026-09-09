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Apple снимет приквел сериала «Укрытие» про первое мятежное Укрытие 40
Съемки четвертого финального сезона сериала «Укрытие» завершились в марте 2026 года. Но, возможно, на этом история вселенной не закончится. По данным инсайдеров, Apple может выпустить спин-офф по «Укрытию».
Третий сезон научно-фантастического сериала «Укрытие» Apple TV показала летом этого года. Премьеру четвертой части запланировали на июнь 2027 года. Судя по всему, останавливаться Apple TV не собирается.
Инсайдер Apple TV Зигмунд Джадж рассказал, что уже началась подготовка к производству спин-оффа. Начать работать над ним могут уже в этом году.
По слухам, новое шоу будет посвящено Укрытию 40 — первому мятежному бункеру, восставшему против тотального контроля со стороны Укрытия 1. Утверждается, что писатель Хью Хауи, автор романа, по которому снят сериал, сейчас работает над новой трилогией, как раз посвященной Укрытию 40.
Правда, Apple TV информацию о проекте пока не подтверждает. Хауи, в свою очередь, успел прокомментировать сообщение Джаджа и заявил, что для него это новость. «Так что, вероятно, это неправда», — отметил писатель.
Однако Джадж заявил, что кастинг актеров для предстоящего проекта уже начался. Он также отметил, что команда сохранила основные декорации, которые остались после завершения съемок четвертого сезона.
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