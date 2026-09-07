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Армия США за 11 дней нейтрализовала боевым лазером 11 дронов, связанных с наркокартелями
Американские военные с помощью лазерного оружия сбили 11 беспилотников, связанных с наркокартелями, после того как 11 дней назад эта технология была развернута на границе США и Мексики.
Северное командование Вооруженных сил США (USNORTHCOM) заявило, что уничтоженные беспилотные летательные аппараты, или БПЛА, «по оценке, были связаны с незаконной деятельностью вдоль границы».
В операциях по охране границы 24 августа впервые была применена армейская многоцелевая высокоэнергетическая лазерная система AMP-HEL. По состоянию на 4 сентября военнослужащие JTF-SB с ее помощью вывели из строя 11 БПЛА, связанных с наркокартелями.
По данным USNORTHCOM, с начала 2026 года при поддержке Таможенно-пограничной службы США (CBP) были сбиты или выведены из строя более 300 беспилотников. При этом свыше 100 аппаратов были уничтожены только в августе. Военные использовали как «кинетические, так и некинетические системы».
Армия США получила систему AMP-HEL в сентябре 2025 года в рамках программы по разработке и развертыванию масштабируемых средств направленной энергии для борьбы с БПЛА и другими воздушными угрозами. В августе 2026 года JTF-SB интегрировала мобильную лазерную установку в многоуровневую систему обороны, чтобы повысить защищенность личного состава и поддержать операции по обеспечению безопасности границы.
Американские военные не уточнили, где именно наносились лазерные удары и происходили ли они над территорией США или Мексики. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее заявляла, что любые односторонние действия США на мексиканской территории стали бы серьезным нарушением суверенитета ее страны.
Также американские военные не раскрыли производителя использованной лазерной системы.
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