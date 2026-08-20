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Какую долю ВВП тратят на образование страны ЕС
Инвестиции государства в образование приводят к развитию экономики в будущем. В Евросоюзе правительства активно вкладываются в образование, однако размеры трат различаются в зависимости от страны.
В 2023 году расходы Евросоюза на образование составили 4,7 процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Показатель не изменился по сравнению с 2022 годом, однако оказался ниже уровня 2020 года. Тогда расходы на образование достигли пяти процентов от ВВП.
Самый высокий уровень расходов на образование по отношению к ВВП оказался в Швеции (6,8 процента). Также в топ-3 вошли Финляндия (6,3 процента) и Бельгия (6,2 процента).
Самые низкие показатели зафиксировали в Румынии (3,0 процента). Далее следуют Греция (3,3 процента) и Мальта (3,4 процента).
В России расходы на образование в 2023 году составили примерно 4,16 процента от ВВП.
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