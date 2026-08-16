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Инфографика: крупнейшие рынки электронной коммерции в мире

Покупки в интернете стали неотъемлемой частью жизни. Рынок электронной коммерции продолжает расти. Как видно на инфографике, доминируют в этой сфере несколько стран.

Инфографика: крупнейшие рынки электронной коммерции в мире / © Kalu Agwu, Data Explained

В 2025 году объем продаж на мировом рынке электронной коммерции достиг 6,5 триллиона долларов. Это примерно 22 процента от всех розничных продаж.

На Китай пришлась практически половина всего мирового онлайн-шопинга. В 2025 году объемы продаж достигли 3,02 триллиона долларов.

Также в мире активно развиваются и другие азиатские онлайн-рынки. В десятку лидеров вошли также Япония (193,42 миллиарда долларов), Южная Корея (147,43 миллиарда долларов), Индия (118,90 миллиарда долларов) и Индонезия (97,14 миллиарда долларов).

Одним из лидеров электронной коммерции остаются Соединенные Штаты с показателем 1,16 триллиона долларов. Замыкает топ-3 Великобритания (196,97 миллиарда долларов).

В двадцатку стран с наиболее развитой электронной коммерцией вошла Россия, заняв 17-е место. Объемы продаж составили примерно 30 миллиардов долларов.