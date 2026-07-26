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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 июля, 11:39
Рейтинг: +269
Посты: 973

ИИ-агент оставил «заметки» будущим версиям себя, как обойти внутренние ограничения

В последние месяцы участились сообщения о том, что технологические компании во время тестирований теряют контроль над искусственным интеллектом. Судя по всему, ИИ-модели OpenAI уже начали делиться со своими будущими версиями способами, как обойти ограничения.

Сообщество
# ChatGPT
# OpenAI
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# нейросети
# технологии
# хакерская атака

Недавно стало известно, что GPT-5.6 Sol и невыпущенная модель OpenAI во время тестов выбрались из изолированной среды и попытались взломать Hugging Face. При этом, как сообщает Reuters, вырвались модели 9 июля, а 11 июля начали попытку взлома. Только когда Hugging Face 16 июля сообщила о взломе со стороны автономного ИИ-агента, в OpenAI поняли, что виноват в этом их собственный агент. К тому моменту, когда компании связались, Hugging Face уже сообщила об атаке ФБР.

По словам трех источников Reuters, к тому моменту специалисты уже замечали странное поведение у моделей OpenAI. Один раз агент оставил записи, вероятно, для своих будущих версий. Там содержались инструкции, как освободиться от ограничений OpenAI. Эти записи нашли в одной из частей внутренней инфраструктуры OpenAI. При этом источники утверждают, что специалисты и раньше замечали случаи отключения систем мониторинга. При этом Reuters не знает, связаны ли эти события с атакой на Hugging Face. 

Еще четыре источника, знакомые с методами обучения моделей, рассказали, что OpenAI одновременно проводит несколько испытаний. Испытания проходят с огромной скоростью, а сотрудники не успевают за ними следить.

В ИИ-индустрии сейчас активно обсуждают автономных агентов. С одной стороны, они способны работать круглосуточно и могут сильно повысить производительность. Однако их автономность увеличивает риск непредсказуемого поведения. Чтобы выполнить задачу, мощные ИИ-модели иногда начинают искать обходные пути. В том числе они способны лгать и жульничать.

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