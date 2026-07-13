  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
13 июля, 08:25
Рейтинг: +1215
Посты: 2764

В Китае предложили построить у южного полюса Луны лазерную энергетическую башню для беспроводной передачи энергии

Китайские исследователи предложили сделать Луну первым местом, где технология беспроводной передачи энергии найдет практическое применение.

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
# технологии
# энергия
Вид на Землю с поверхности Луны / © Getty Images
Вид на Землю с поверхности Луны / © Getty Images

Концепт сосредоточен в районе южного полюса спутника, где возвышенные кромки кратеров почти непрерывно освещаются Солнцем, тогда как расположенные рядом постоянно затененные кратеры погружены во мрак и, как предполагается, содержат значительные запасы водяного льда.

Вместо того чтобы прокладывать длинные силовые кабели или оснащать луноходы тяжелыми аккумуляторами, аппараты, работающие внутри таких кратеров, смогут получать энергию по лазерному лучу от солнечных электростанций, установленных на освещенных вершинах.

По мнению специалистов Харбинского технологического института, такой подход способен значительно повысить эффективность энергоснабжения исследовательских миссий в наиболее труднодоступных и научно ценных районах Луны.

В рецензируемом исследовании, опубликованном в издание Journal of Deep Space Exploration, авторы описали оптимизированную схему размещения сети лазерной передачи энергии для работы на поверхности Луны. Исследование выполнено специалистами Харбинского технологического института, а также сотрудниками Государственной ключевой лаборатории лазерной пространственной информации и Государственной ключевой лаборатории аэрокосмических механизмов.

Обе лаборатории играют важную роль в развитии китайской космической программы, объединяя компетенции в области лазерных технологий, космических систем и перспективных инженерных решений для будущих лунных экспедиций.

По словам исследователей, полученные результаты могут стать основой для создания будущих лунных исследовательских станций и необходимой энергетической инфраструктуры. Согласно расчетам, перенос лазерных передающих станций всего примерно на 100 метров позволил увеличить эффективную площадь покрытия сети более чем на 35%, при этом практически все зоны энергоснабжения оказались объединены в единую систему.

Обеспечение энергией техники в постоянно затененных областях Луны остается серьезной инженерной задачей. Луноходы, работающие в глубине таких кратеров, не могут использовать солнечные батареи, а возможностей аккумуляторов зачастую недостаточно для продолжительных экспедиций.

Предлагаемая система предусматривает размещение солнечных панелей на освещенных солнечным светом хребтах, где они будут вырабатывать энергию для питания лазеров. Лазерные лучи будут передавать ее приемникам, установленным на луноходах, которые преобразуют световое излучение обратно в электричество.

Проект предполагает создание нескольких взаимосвязанных передающих станций, образующих единую сеть. Это позволит луноходам свободно перемещаться между зонами покрытия без необходимости оснащать их массивными аккумуляторными батареями. При выборе мест установки исследователи Харбинского технологического института ориентировались не только на уровень солнечной освещенности, но и использовали статистическое моделирование для поиска оптимальных точек, обеспечивающих максимальную площадь энергетического покрытия и высокую связанность сети.

По словам авторов работы, разработанный ими метод оптимизации позволяет создать непрерывную и устойчивую сеть лазерной передачи энергии. Для проверки концепции специалисты использовали данные лазерного альтиметра аппарата NASA Lunar Orbiter, исследовавшего район кратера Шеклтон — одного из наиболее перспективных мест для будущих лунных экспедиций.

Моделирование показало, что эффективная площадь энергетического покрытия увеличилась почти с 18% до более чем 24%, а степень связанности сети выросла менее чем с 40% практически до 100%. Кроме того, расчеты показали, что даже при расстоянии около пяти километров система способна передавать достаточно энергии для обеспечения работы луноходов в постоянно затенённых областях Луны.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Кинолекторий
13 Июл
Бесплатно
Моя Антарктида
Русское географическое общество
Москва
Лекция
13 Июл
800
Парадоксальные механизмы жизни: прорывы в биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Эволюция социальности позвоночных в контексте происхождения человеческого общества
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Устойчивость транспортной системы, или нужны ли нам электросамокаты?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июл
2000
Будущее русского языка
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Почему «Война и мир» – великая книга?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Философия искусственного интеллекта: новые вопросы о человеке и мире
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Миклухо-Маклай и секретное плавание корвета «Скобелев»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Вирусы против опухоли: новые подходы в терапии рака
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 06:03
Мария Азарова

Эксперимент объяснил миф о женской многозадачности

Психологам не удалось подтвердить стереотип о том, что мужчины не склонны к многозадачности, в отличие от женщин. Однако они выяснили, почему могло сложиться такое мнение.

Психология
# Женщины
# многозадачность
# мужчины и женщины
13 июля, 06:30
Мария Азарова

Минус 80 минут сна в день заставили людей толстеть

Даже умеренный, но регулярный недосып может влиять на массу тела без каких-либо особых изменений в рационе. Авторы нового исследования выяснили, какой именно прибавки в весе можно ожидать.

Медицина
# лишний вес
# сон
# тело
10 июля, 08:30
Сеченовский Университет

Ученые выявили генетические маркеры разных форм ювенильной склеродермии

Ученые Сеченовского Университета выявили генетические особенности, связанные с развитием разных клинических форм ювенильной склеродермии — редкого аутоиммунного заболевания, которое приводит к поражению кожи, сосудов и соединительной ткани. Исследование показало, что полиморфизм ряда генов,участвующих в патогенезе склеродермии предрасполагает к развитию разных клинических форм болезни. В перспективе эти данные могут позволить точнее прогнозировать течение заболевания и подбирать терапию индивидуально.

Сеченовский Университет
# аутоиммунные заболевания
# генетические маркеры
# дети
# медицина
7 июля, 08:30
ПНИПУ

Скорость восстановления иммунитета после коронавируса связали с полом пациента

Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.

ПНИПУ
# COVID-19
# иммунитет
# коронавирус
# мужчины и женщины
9 июля, 18:06
ФизТех

Физики придумали, как управлять потоками спина без проводов

Перепад температуры способен породить спиновый ток — причем безо всякого электрического тока, проводов и контактов. Ученые из Международного центра теоретической физики им. А. А. Абрикосова МФТИ Евгений Седов и Алексей Кавокин теоретически показали, что газ экситонных поляритонов превращает тепловой градиент в целое семейство спиновых и поляризационных токов. Их работа описывает оптические аналоги хорошо известных термоэлектрических эффектов и формулирует правила, по которым с помощью тепла можно управлять поляризацией света.

ФизТех
# поляритоны
# спины
# физика
# частицы
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Минус 80 минут сна в день заставили людей толстеть

    13 июля, 06:30

  2. Эксперимент объяснил миф о женской многозадачности

    13 июля, 06:03

  3. Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

    12 июля, 12:24

  4. Астрономы впервые увидели, как будущая звезда теряет магнитную «защиту»

    12 июля, 10:20
Выбор редакции

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

8 июля, 13:25

Последние комментарии

Дэн М
16 секунд назад
Autotrade222, ну ты держись, мне вот придурки типа тебя пишут. И ничего, живой

Инфографика: сколько букв в европейских алфавитах

Дэн М
1 минута назад
Стасян, глотать это по части твоей мамки, тупень лахтинсктй

Спутник показал, как выглядит температурный рекорд Европы из космоса

Дэн М
2 минуты назад
Есть какая то зависимость количества ресурсов и уровня жизни? В расейке много, а уровень как в южной Африке

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Сергей Механик
17 минут назад
Печалька. Опять нас нигде нет. 😞

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Евгений Насонов
3 часа назад
Владислав, Да зачем тебе Росстат? Твой Росстат это ты. Посмотри вокруг себя сколько у твоих знакомых средний заработок. Ну если ты конечно не

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Антон Кучерук
4 часа назад
Ща набегут ЕГЭшники. Они же думают что ЕГЭ самый сложный 😂

Самые сложные экзамены в мире

Антон Кучерук
4 часа назад
Илья, с пивом теперь если только

Новый блок самого длинного погружного тоннеля в мире опустили на дно Балтийского моря

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Дима, главное: не останавливаться в писании подобных комментов!)

Десять крупнейших золотых рудников и комплексов мира

Евгения Медведева
9 часов назад
Так клещ ждет хозяина или жертву?

Клещи могут цепляться за хозяина, используя электрические поля

Гена Пастухов
9 часов назад
Т.е., при подходящем климате РФ вполне прокормит эти 1,5 млрд., а то и больше.

Реальные размеры России и Африки

Григорьев Константин
10 часов назад
с каких пор Африка страна?

Реальные размеры России и Африки

Alexander Orsi
12 часов назад
Иван, все "сторонние компании" используют статистику вконтакта, которую он сам же и считает. Насколько эта статистика, хотя бы отдалённо,

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Alexander Orsi
12 часов назад
Иван, "пару лет назад" vk не был целиком собран из готовых модулей от microsoft. Пооткрывайте скрипты, из множества которых сейчас состоит vk, и посмотрите

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Сяоми Редми
12 часов назад
Познавательно

Важнейшие сражения Древнего Рима

Миша Бел
12 часов назад
Альберт, 4) Вы удивитесь, на сколько много нужно различных химических элементов для строительства клетки и далеко не все из них находятся в формах,

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Миша Бел
12 часов назад
Альберт, 1) Всё-таки попробуйте объяснить как именно энергию тепла можно преобразовать в химическую внутри микроорганизма. Я могу понять, как

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Игорь Коняшов
13 часов назад
Dwight, Ну куда же без клоунов?) Клоуны - наше все!

Реальные размеры России и Африки

Аркадий Жижин
15 часов назад
Иван, администрирование сайтов и соцсетей, поэтому главное в моменте - оперативка для кучи тяжёлых вкладок, а в перспективе надо как можно дольше

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Dwight Gerhardt
15 часов назад
Так, а где новые территории России? Вы че тут, занимаетесь сепаратизмом?

Реальные размеры России и Африки

Софи Я
15 часов назад
Два обзаца отогнали лишние вопросы критиков всезнаек, а уж потратить несколько секунд на их прочтение лишним не будет. Читать не вредно.

Как Статуя Свободы за несколько десятилетий сменила цвет

Самые обсуждаемые