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Самые сложные экзамены в мире
Экзамены играют ключевую роль в образовательной и профессиональной карьере, нередко определяя дальнейшие возможности человека и его будущий путь.
Хотя многие испытания требуют серьезной подготовки, некоторые из них выделяются исключительно высокой сложностью и чрезвычайно жесткими требованиями к кандидатам. Такие экзамены проверяют не только уровень знаний, но и выносливость, способность к аналитическому мышлению и умение решать сложные задачи в условиях ограниченного времени.
По данным Gradding, к числу самых трудных экзаменов в мире относятся следующие.
1. Гаокао (Китай)
Гаокао — национальный вступительный экзамен в китайские университеты, который считается самым сложным в мире.
Испытание включает три основных блока: математику, китайский язык и один из иностранных языков по выбору. Общая продолжительность экзамена составляет около девяти часов.
В зависимости от региона и выбранного университета уровень успешной сдачи колеблется примерно от 0,25% до 9%.
2. IIT-JEE (Индия)
Экзамен IIT-JEE предназначен для поступления в ведущие инженерные вузы Индии, прежде всего в известные технологические институты.
Он состоит из двух частей, охватывающих физику, химию и математику. Общая продолжительность экзамена — шесть часов. Из-за огромной конкуренции пройти отбор удается лишь небольшой части кандидатов.
3. Экзамен UPSC на государственную службу (Индия)
Экзамен UPSC Civil Services Examination служит основным этапом отбора кандидатов на руководящие должности в государственной службе Индии. Он включает три последовательных этапа: предварительный экзамен, основной экзамен и собеседование.
Подготовка и прохождение всех этапов могут занять несколько месяцев, а итоговый процент успешно прошедших отбор составляет менее 1%.
4. Тест IQ Mensa International (Великобритания)
Для вступления в общество Mensa, объединяющее людей с исключительно высоким уровнем интеллекта, необходимо успешно пройти тест Mensa International IQ Test.
Членами организации становятся только кандидаты, чьи результаты входят в верхние 2% среди населения по уровню IQ.
5. GRE (США и Канада)
Экзамен GRE (Graduate Record Examination) является одним из основных испытаний при поступлении в магистратуру и аспирантуру университетов США и Канады. Он оценивает мышление, математические способности и навыки аналитического письма.
Экзамен длится три часа 45 минут, а требования к результатам зависят от конкретного университета и образовательной программы.
6. CFA (США)
Экзамен CFA (Chartered Financial Analyst) считается одним из самых сложных профессиональных испытаний в финансовой сфере.
Программа состоит из трех уровней, каждый из которых длится около шести часов и охватывает широкий круг тем — от инвестиционного анализа до управления финансовыми рисками. Если учитывать все три этапа, успешно пройти программу удается менее чем 20% кандидатов.
7. CCIE (США)
Сертификация Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) считается одной из самых престижных и сложных в области компьютерных сетей. Она подтверждает экспертный уровень знаний в проектировании, внедрении, эксплуатации и оптимизации сложной сетевой инфраструктуры.
Испытание включает письменный экзамен продолжительностью два часа и практический лабораторный экзамен, который длится восемь часов.
8. GATE (Индия)
Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) — один из самых конкурентных технических экзаменов Индии. Его результаты используются как при поступлении в магистратуру инженерных специальностей, так и при трудоустройстве в государственные компании.
Экзамен продолжается три часа и включает вопросы с одним правильным ответом, несколькими правильными вариантами и задачи, требующие самостоятельного числового ответа.
9. Экзамен на стипендию All Souls College (Великобритания)
Конкурсный экзамен колледжа All Souls Оксфордского университета считается одним из самых престижных академических испытаний в мире. По его итогам избираются так называемые Prize Fellows — научные сотрудники колледжа.
Экзамен состоит из четырех письменных работ, которые выполняются в течение двух дней. Каждая работа длится три часа, а ежегодно победителями становятся лишь два кандидата.
10. Калифорнийский экзамен на право адвокатской практики (США)
California Bar Exam считается одним из самых сложных квалификационных экзаменов для юристов в Соединенных Штатах. Он необходим для получения лицензии на адвокатскую практику в штате Калифорния.
Экзамен включает тестовые задания, написание эссе и практические юридические задачи. Проводится дважды в год — в феврале и июле — и занимает в общей сложности 18 часов, распределенных на три дня.
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