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Важнейшие сражения Древнего Рима

Многие ключевые события римской истории решались на полях сражений. Битва при Каннах едва не поставила Рим на грань гибели, победа при Акции открыла путь к созданию империи, а поражение при Адрианополе обнажило слабости государства, которые спустя столетия приведут его к падению.

Римские легионеры, современная реконструкция / © Wikimedia Commons

Разумеется, невозможно в рамках одного материала охватить всю военную историю Рима. Однако несколько наиболее значимых сражений позволяют проследить основные этапы его развития.

Битва при Каннах (216 год до н. э.)

Битва при Каннах стала одной из первых крупнейших военных катастроф в истории Рима. Во время Второй Пунической войны на юго-востоке Италии римская армия столкнулась с войсками Карфагена под командованием выдающегося полководца Ганнибала.

Несмотря на то что римляне почти вдвое превосходили противника численностью, блестящая тактика Ганнибала позволила окружить их войска и уничтожить практически полностью. По разным оценкам, Рим потерял от 50 до 70 тысяч человек.

Парадоксально, но именно это сокрушительное поражение в конечном итоге пошло Риму на пользу. Оно убедило римское руководство, что упорное следование прежней стратегии ведет к катастрофе и необходим более гибкий подход.

По инициативе диктатора Квинта Фабия Максима Кунктатора была принята так называемая Фабианская стратегия. Ее суть заключалась в том, чтобы избегать крупных генеральных сражений, способных привести к решающему поражению, постепенно изматывая противника и лишая его ресурсов. Эта стратегия оправдала себя: Карфаген оказался истощен, и в 201 году до н. э. Рим одержал окончательную победу во Второй Пунической войне.

Современная реконструкция укреплений Алезии / © Wikimedia Commons

Битва при Алезии (52 год до н. э.)

Битва при Алезии стала решающим эпизодом Галльской войны Юлия Цезаря.

Первые пять лет похода складывались для римлян весьма успешно. Цезарь умело использовал превосходство своей армии в организации, вооружении и тактике, а также разобщенность галльских племен.

Однако положение резко изменилось, когда вождь арвернов Верцингеторикс сумел объединить галлов для общего восстания против римского владычества.

После нескольких месяцев напряженной борьбы Цезарь окружил Верцингеторикса в крепости Алезия и начал осаду. Она вошла в историю как одна из самых знаменитых и жестоких осад древности. Даже огромная армия галлов, пришедшая на помощь осажденным и насчитывавшая, по оценкам историков, от 250 до 300 тысяч воинов, не смогла прорвать римские укрепления.

В конечном итоге Верцингеторикс капитулировал, а Галлия была окончательно включена в состав Римской республики.

Победа сделала Юлия Цезаря необычайно популярным. Именно она стала одним из важнейших факторов последующей борьбы за власть, которая вскоре переросла в многолетние гражданские войны.

Битва при Акции (31 год до н. э.)

В 44 году до н. э. Юлий Цезарь был убит группой сенаторов, опасавшихся стремительного усиления его власти.

После его гибели Рим вновь оказался охвачен гражданской войной. Западную часть государства контролировал Октавиан, восточную — Марк Антоний, который одновременно состоял в политическом и личном союзе с египетской царицей Клеопатрой.

Октавиан сумел обратить этот союз против своего соперника, представляя Антония человеком, утратившим верность Риму. Это позволило ему склонить на свою сторону как общественное мнение, так и значительную часть политической элиты.

Кульминацией противостояния стала морская битва при Акции в 31 году до н. э., развернувшаяся у западного побережья Греции.

Когда стало очевидно, что победа невозможна, Клеопатра покинула поле боя и направилась в Египет. Вслед за ней отплыл и Марк Антоний. Лишенный руководства флот был быстро уничтожен.

Оставшись без армии и поддержки, Антоний и Клеопатра в следующем году покончили с собой.

Октавиан стал единоличным правителем римского государства. В 27 году до н. э., приняв имя Август, он по сути стал первым императором, положив конец существованию Римской республики и открыв эпоху Римской империи.

Битва у Мульвийского моста (312 год н. э.)

К концу III века н. э. размеры Римской державы стали настолько велики, что управлять ею одному человеку было практически невозможно.

В 293 году император Диоклетиан создал систему тетрархии, разделив верховную власть между четырьмя правителями: двумя старшими императорами — августами — и двумя младшими — цезарями.

Однако на практике эта система оказалась нежизнеспособной. Соперничество между правителями лишь усиливалось, а после распада тетрархии в 305 году империя вновь погрузилась в гражданскую войну.

Решающим эпизодом этого конфликта стала битва у Мульвийского моста на реке Тибр между императорами Максенцием и Константином.

Согласно преданию, накануне сражения Константин увидел в небе сияющий крест и слова: «Сим победиши».

Воодушевленный этим видением, которое впоследствии было истолковано как христианское знамение, Константин на следующий день одержал победу.

К 324 году он объединил под своей властью всю Римскую империю. После победы Константин принял христианство и легализовал новую религию, что в дальнейшем открыло путь к ее превращению в официальную государственную религию империи в 380 году.

Битва при Адрианополе (378 год н. э.)

Во второй половине IV века н. э. с востока в Европу начали продвигаться гунны. Их нашествие вынудило многие германские племена искать убежища на территории Римской империи.

Одними из таких переселенцев стали вестготы, которым в 376 году было разрешено перейти Дунай и поселиться в пределах империи.

Однако римские чиновники проявили полную неспособность организовать их размещение. Готы подвергались жестокому обращению, страдали от голода и произвола местных властей. Доведенные до отчаяния, они подняли восстание.

9 августа 378 года армия императора Валента встретилась с войском готов неподалеку от Адрианополя.

Сражение закончилось полным разгромом римлян. Готская пехота успешно выдержала натиск, а их кавалерия сокрушила римскую конницу. Сам император Валент погиб в бою.

Хотя с военной точки зрения поражение не стало немедленной катастрофой для всей империи, его психологические последствия оказались огромными. Битва окончательно разрушила миф о непобедимости римских легионов и стала одним из самых тяжелых поражений, когда-либо нанесенных империи варварскими племенами.

После Адрианополя набеги германцев становились все более разрушительными, а менее чем через столетие, в 476 году, Западная Римская империя прекратила своё существование.

Сражения, определившие судьбу Древнего Рима

Эти пять битв позволяют проследить всю историю римской державы — от ее восхождения к мировому господству до постепенного упадка.

Канны выявили слабости римской военной системы, но одновременно заставили изменить стратегию, что впоследствии обеспечило победу над Карфагеном.

Алезия и Акций закрепили политическое и военное превосходство Рима и подготовили переход от республики к империи.

Мульвийский мост определил религиозное будущее государства, сделав христианство одной из основ его дальнейшего развития.

Адрианополь же показал, что даже самая могущественная держава не застрахована от поражений. Именно эта битва стала одним из важнейших предвестников заката Римской империи.

Разделенные почти шестью столетиями, все эти сражения оставили глубокий след в истории Рима и во многом сформировали облик древнего мира.