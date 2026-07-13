Минус 80 минут сна в день заставили людей толстеть
Даже умеренный, но регулярный недосып может влиять на массу тела без каких-либо особых изменений в рационе. Авторы нового исследования выяснили, какой именно прибавки в весе можно ожидать.
Ученые давно говорят о связи недостатка сна с ожирением, однако авторы большинства экспериментальных работ изучали последствия именно серьезного недосыпа — например, когда участникам разрешали спать всего по четыре-пять часов в сутки. Исследователи из Колумбийского университета (США) решили проверить, что происходит при более распространенной ситуации — если человек регулярно недосыпает чуть больше часа. О результатах они рассказали в статье для журнала Annals of Internal Medicine.
В объединенный анализ включили два рандомизированных исследования с участием 95 взрослых. Они обычно спали не менее семи часов в сутки и имели повышенный риск кардиометаболических заболеваний (болезни сердца и сосудов, сахарный диабет второго типа и другие нарушения). Во время одного шестинедельного периода добровольцы придерживались привычного режима сна, а во время другого ложились спать примерно на 1,5 часа позже, соблюдая прежнее время подъема по утрам. Продолжительность ежедневного ночного отдыха сократилась на 78-80 минут.
Даже такой относительно незначительный дефицит сна привел к заметным изменениям. В среднем участники исследования набрали по 450 граммов, окружность их талии тоже увеличилась. Анализ состава тела показал, что прибавка произошла главным образом за счет жировой ткани.
Если экстраполировать эти данные на более длительный период, получится, что регулярный недосып может грозить клинически значимым ростом массы тела. Впрочем, сами авторы научной работы подчеркнули, что такие расчеты предварительны и требуют перепроверки.
Вместе с тем изменилось и поведение участников эксперимента. Во время периода с ограничениями сна они были менее подвижны — в среднем на 17 минут в день, а более пожилые — почти на полчаса. То есть дополнительное время бодрствования не сопровождалось ростом физической активности. Наоборот, люди чаще сидели или занимались делами, не требующими движения. Как предположили ученые, именно дефицит повседневной активности — один из механизмов, связывающих частый недосып с набором веса.
Все больше исследований ассоциируют недостаток сна с нарушением обмена веществ, изменением аппетита и повышенным риском ожирения. Авторы новой научной работы дополнили эти данные, показав, что для появления неблагоприятных изменений необязательно резко сокращать сон — достаточно регулярно терять около часа ночного отдыха.
Отметим, что исследование включало небольшое число участников с повышенным кардиометаболическим риском, поэтому результаты нельзя автоматически перенести на всех людей. Тем не менее эксперимент был рандомизированным и проходил в условиях, близких к повседневной жизни. Это делает его выводы ценными для оценки последствий хронического умеренного недосыпа.
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