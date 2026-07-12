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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 июля, 16:08
Рейтинг: +255
Посты: 933

Реальные размеры России и Африки

Разглядывая привычную карту в проекции Меркатора, кажется, что Россия в несколько раз больше Африки. На инфографике наглядно показано реальное соотношение размеров стран.

Сообщество
# африка
# география
# Инфографики
# карта
# Россия
Реальные размеры России и Африки / © History Cool Kids
Реальные размеры России и Африки / © History Cool Kids

Проекция Меркатора сохраняет правильные формы, направления и углы, но искажает пропорции стран и континентов. Чем ближе территории расположены к полюсам, тем больше они кажутся.

В реальности Африка почти в два раза превышает по размерам территорию России. Площадь континента с островами составляет примерно 30,3 миллиона квадратных километров. Это около 20% всей площади суши Земли. 

Россия — самая большая страна в мире. Она занимает территорию площадью более 17 миллионов квадратных километров. Однако она все-таки уступает Африке по площади. 

Африке проживают более 1,58 миллиарда человек, а медианный возраст населения составляет 19,5 года. Росстат оценивает население России примерно в 146 миллионов человек. Медианный возраст жителей — 40,7 года.  

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