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Реальные размеры России и Африки

Разглядывая привычную карту в проекции Меркатора, кажется, что Россия в несколько раз больше Африки. На инфографике наглядно показано реальное соотношение размеров стран.

Реальные размеры России и Африки / © History Cool Kids

Проекция Меркатора сохраняет правильные формы, направления и углы, но искажает пропорции стран и континентов. Чем ближе территории расположены к полюсам, тем больше они кажутся.

В реальности Африка почти в два раза превышает по размерам территорию России. Площадь континента с островами составляет примерно 30,3 миллиона квадратных километров. Это около 20% всей площади суши Земли.

Россия — самая большая страна в мире. Она занимает территорию площадью более 17 миллионов квадратных километров. Однако она все-таки уступает Африке по площади.

Африке проживают более 1,58 миллиарда человек, а медианный возраст населения составляет 19,5 года. Росстат оценивает население России примерно в 146 миллионов человек. Медианный возраст жителей — 40,7 года.