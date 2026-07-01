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Спутник показал, как выглядит температурный рекорд Европы из космоса
Более 1300 смертей связали с аномальной волной жары, которая в июне накрыла Европу и привела к новым температурным рекордам.
Находящийся на низкой околоземной орбите европейский спутник Sentinel-3 собрал данные, позволившие наглядно показать масштабы этого экстремального погодного явления. Полученная информация помогает ученым лучше понять как причины возникновения аномальной жары, так и ее последствия.
На изображении, опубликованном Европейским космическим агентством (ESA), температура поверхности Земли представлена в цветовой шкале, где самые высокие значения выделены красными и фиолетовыми оттенками. В день, когда был сделан этот снимок — 23 июня, — Франция пережила самый жаркий июньский день за всю историю наблюдений.
Спутник Sentinel-3 зафиксировал температуру поверхности до 55°C в отдельных районах центральной Испании, западной Франции и Северной Африки. В районе Мадрида поверхность прогрелась до 48°C, а в окрестностях Рима — до 44°C.
Столь экстремальные температуры стали беспрецедентными для значительной части Европы. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с этой волной жары могут быть связаны более 1300 смертей. При этом специалисты предупреждают, что ситуация на континенте может лишь ухудшиться.
«Европа — самая быстро нагревающаяся часть света на Земле: темпы роста температуры здесь вдвое превышают среднемировые», — написал в социальной сети X генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Оснащенный радиометром температуры поверхности суши и моря (Sea and Land Surface Temperature Radiometer), спутник Sentinel-3 в режиме реального времени измеряет температуру как суши, так и водной поверхности. Эти данные позволяют ученым беспрецедентно подробно изучать экстремальные погодные явления и оценивать их влияние на население.
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