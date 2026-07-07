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Новый блок самого длинного погружного тоннеля в мире опустили на дно Балтийского моря
Маршрут между Редбюхавном в Дании и Путтгарденом в Германии постепенно превращается из паромной переправы в один из крупнейших инфраструктурных проектов Европы. Вместо паромного сообщения две страны строят тоннель Фемарнбельт — погружной тоннель длиной 18 километров под Балтийским морем, который станет крупнейшим в мире сооружением такого типа.
Сегодня морская переправа между Данией и Германией занимает около 45 минут на пароме. После ввода тоннеля в эксплуатацию этот же маршрут можно будет преодолеть примерно за 10 минут на автомобиле и за семь минут на поезде, что значительно улучшит транспортное сообщение между Скандинавией и континентальной Европой.
Техническое решение проекта отличается от более привычной технологии строительства тоннелей с использованием тоннелепроходческих комплексов. В случае с Фемарнбельтом инженеры выбрали другой подход: огромные бетонные секции изготавливаются на суше, затем буксируются по воде к месту установки и с высокой точностью погружаются в заранее подготовленную траншею на морском дне. После этого модули соединяются один за другим, формируя единый подводный транспортный коридор.
Подводный тоннель в Балтийском море будет собран из 79 стандартных элементов длиной 217 метров и 10 специальных секций Хотя всего в проекте предусмотрено 89 конструкций, они не являются одинаковыми. Тоннель будет состоять из 79 стандартных элементов длиной 217 метров и 10 специальных, более компактных секций, предназначенных для размещения технических помещений вдоль подводного перехода.
Каждый стандартный элемент производится серийно и состоит из девяти сегментов, отлитых на производственной линии. Такой подход позволил превратить строительство в непрерывный промышленный процесс, снизив сложность работ по сравнению с проектами, где вся конструкция создается непосредственно в море.
Размеры стандартных секций впечатляют. Каждая из них весит более 73 500 тонн и уже на заводе получает внутреннюю структуру, рассчитанную на размещение двух автомобильных тоннелей, двух железнодорожных тоннелей и центрального технического пространства.
Первое погружение секции Фемарнбельта в мае 2026 года стало началом самой сложной фазы подводного строительства. Установка секции не заканчивается в момент ее соприкосновения с морским дном. После позиционирования элемент проходит этапы стабилизации и защиты: вокруг него размещается специальный гранулированный материал, который обеспечивает устойчивость конструкции и правильное положение в подводной траншее. В конце июня специалисты успешно установили второй элемент тоннеля.
Для реализации проекта Фемарнбельт потребовалась собственная промышленная инфраструктура в Редбюхавне, где сейчас производятся тоннельные элементы. Завод работает с шестью производственными линиями: пять предназначены для изготовления стандартных секций, а одна — для специальных модулей с техническими системами.
После завершения строительства тоннель будет включать четырехполосную автомагистраль и две электрифицированные железнодорожные линии. Он укрепит физическую связь между югом Скандинавии и крупнейшими промышленными регионами Европы.
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