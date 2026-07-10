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Как Статуя Свободы за несколько десятилетий сменила цвет

Статуя Свободы не всегда была зеленой. После открытия в 1886 году ее медная облицовка имела рыжевато-коричневый цвет, но постепенно потемнела, а затем покрылась зеленой патиной. Разбираемся, сколько времени заняло это превращение и почему оно защитило монумент от разрушения.

Условная схема изменения цвета медной облицовки Статуи Свободы по мере образования защитной патины / © Автор и источник не указаны

Внешнюю оболочку Статуи Свободы изготовили из тонких медных листов. Поэтому сразу после открытия монумент выглядел примерно как новая медная монета — его поверхность имела теплый красно-коричневый оттенок. Под действием воздуха, влаги и морских солей цвет начал постепенно меняться.

На инфографике этот процесс показан упрощенно: свежая медь темнеет за несколько месяцев, спустя годы становится почти черной, а затем приобретает зеленый цвет. В действительности разные участки менялись с неодинаковой скоростью. К 1906 году статую уже покрывала заметная морская зелень, однако Национальная служба парков США оценивает полный переход к современной окраске примерно в 25–30 лет.

Причина перемен — химические реакции на поверхности меди. Сначала там образовались красноватые и темные оксиды. Затем они вступили в реакцию с водой и соединениями серы из городского воздуха. Морские брызги добавили хлориды. В результате поверхность покрыла смесь зеленых соединений меди, включая минералы брокантит, антлерит и атакамит.

Патина не только изменила внешний вид монумента. Плотный поверхностный слой замедляет дальнейшую коррозию и защищает находящуюся под ним медь. В отличие от ржавчины на железе, которая может разрушать металл в глубину, медная патина обычно остается прочной и не отслаивается. Благодаря этому тонкая облицовка статуи сохранилась более века.

Поэтому изображение с шестью статуями стоит воспринимать как наглядную схему, а не точную хронологическую реконструкцию. Скорость образования патины зависит от влажности, температуры, загрязнения воздуха и количества морской соли. Но общая последовательность показана верно: свежая медь сначала рыжеет и темнеет, а затем постепенно покрывается защитным зеленым слоем.