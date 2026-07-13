Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров
Драгоценные металлы относятся к числу самых ценных природных ресурсов планеты, играя роль не только финансовых активов, но и важнейшего сырья для промышленности.
Если золото традиционно считается надежным средством сохранения капитала, то серебро и металлы платиновой группы имеют ключевое значение для современного производства, «зеленой» энергетики и электронной промышленности.
На этой инфографике представлены страны, располагающие крупнейшими разведанными запасами этих стратегически важных металлов. Данные основаны на отчете U.S. Geological Survey (USGS) Mineral Commodity Summaries 2026 и учитывают экономически извлекаемые месторождения.
Австралия обладает крупнейшими в мире запасами золота — 13 тысяч тонн, что составляет примерно пятую часть мировых запасов. На втором месте находится Россия с 12 тысячами тонн, а Южная Африка, некогда безоговорочный лидер мировой золотодобычи, занимает лишь третью строчку с заметным отрывом.
В совокупности Австралия и Россия сосредоточили почти 40% известных мировых запасов золота. На фоне продолжающихся закупок золота центральными банками и постепенного снижения содержания драгоценного металла в добываемой руде эти запасы становятся все более значимым стратегическим активом в долгосрочной перспективе.
По объему разведанных запасов серебра лидирует Перу — 110 тысяч тонн. Следом идут Россия и Австралия, обладающие примерно сопоставимыми запасами.
В отличие от золота, мировые запасы серебра не сосредоточены в одной или двух странах. На первую пятерку государств приходится около двух третей всех мировых запасов, что свидетельствует о значительно более широком географическом распределении этого металла.
Серебро широко используется при производстве солнечных панелей, электроники и разнообразной промышленной продукции. По мере развития возобновляемой энергетики и ускорения глобального энергетического перехода значение этих запасов будет только возрастать.
Распределение запасов металлов платиновой группы значительно менее равномерно, чем золота или серебра. На долю Южной Африки приходится около 83% мировых разведанных запасов, что делает страну безусловным лидером по этому виду стратегического сырья.
За пределами Южной Африки и России запасы металлов платиновой группы сравнительно невелики. Такая высокая концентрация означает, что мировые поставки этих материалов особенно уязвимы к любым сбоям в работе всего нескольких стран-производителей.
К металлам платиновой группы относятся платина, палладий, родий, иридий, осмий и рутений. Эти элементы незаменимы при производстве автомобильных каталитических нейтрализаторов, электронных компонентов, ювелирных изделий, медицинского оборудования, а также перспективных водородных топливных элементов, которые рассматриваются как одна из важнейших технологий энергетики будущего.
Квантовые суперкомпьютеры впервые применили, чтобы смоделировать девять вариантов термоядерного топлива
Ученые использовали квантовые процессоры для расчета поведения атомов внутри жидкой соли, из которой образуется топливо для термоядерного синтеза. Модель с высокой точностью рассчитала химические связи внутри заряженной жидкости. Это поможет инженерам быстрее подобрать состав компонентов для будущих электростанций.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Психологам не удалось подтвердить стереотип о том, что мужчины не склонны к многозадачности, в отличие от женщин. Однако они выяснили, почему могло сложиться такое мнение.
Ученые Сеченовского Университета выявили генетические особенности, связанные с развитием разных клинических форм ювенильной склеродермии — редкого аутоиммунного заболевания, которое приводит к поражению кожи, сосудов и соединительной ткани. Исследование показало, что полиморфизм ряда генов,участвующих в патогенезе склеродермии предрасполагает к развитию разных клинических форм болезни. В перспективе эти данные могут позволить точнее прогнозировать течение заболевания и подбирать терапию индивидуально.
Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.
Перепад температуры способен породить спиновый ток — причем безо всякого электрического тока, проводов и контактов. Ученые из Международного центра теоретической физики им. А. А. Абрикосова МФТИ Евгений Седов и Алексей Кавокин теоретически показали, что газ экситонных поляритонов превращает тепловой градиент в целое семейство спиновых и поляризационных токов. Их работа описывает оптические аналоги хорошо известных термоэлектрических эффектов и формулирует правила, по которым с помощью тепла можно управлять поляризацией света.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Апреля, 2017
Великие изобретения будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии