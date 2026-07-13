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Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Драгоценные металлы относятся к числу самых ценных природных ресурсов планеты, играя роль не только финансовых активов, но и важнейшего сырья для промышленности.

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров / © Visual Capitalist

Если золото традиционно считается надежным средством сохранения капитала, то серебро и металлы платиновой группы имеют ключевое значение для современного производства, «зеленой» энергетики и электронной промышленности.

На этой инфографике представлены страны, располагающие крупнейшими разведанными запасами этих стратегически важных металлов. Данные основаны на отчете U.S. Geological Survey (USGS) Mineral Commodity Summaries 2026 и учитывают экономически извлекаемые месторождения.

Австралия обладает крупнейшими в мире запасами золота — 13 тысяч тонн, что составляет примерно пятую часть мировых запасов. На втором месте находится Россия с 12 тысячами тонн, а Южная Африка, некогда безоговорочный лидер мировой золотодобычи, занимает лишь третью строчку с заметным отрывом.

В совокупности Австралия и Россия сосредоточили почти 40% известных мировых запасов золота. На фоне продолжающихся закупок золота центральными банками и постепенного снижения содержания драгоценного металла в добываемой руде эти запасы становятся все более значимым стратегическим активом в долгосрочной перспективе.

По объему разведанных запасов серебра лидирует Перу — 110 тысяч тонн. Следом идут Россия и Австралия, обладающие примерно сопоставимыми запасами.

В отличие от золота, мировые запасы серебра не сосредоточены в одной или двух странах. На первую пятерку государств приходится около двух третей всех мировых запасов, что свидетельствует о значительно более широком географическом распределении этого металла.

Серебро широко используется при производстве солнечных панелей, электроники и разнообразной промышленной продукции. По мере развития возобновляемой энергетики и ускорения глобального энергетического перехода значение этих запасов будет только возрастать.

Распределение запасов металлов платиновой группы значительно менее равномерно, чем золота или серебра. На долю Южной Африки приходится около 83% мировых разведанных запасов, что делает страну безусловным лидером по этому виду стратегического сырья.

За пределами Южной Африки и России запасы металлов платиновой группы сравнительно невелики. Такая высокая концентрация означает, что мировые поставки этих материалов особенно уязвимы к любым сбоям в работе всего нескольких стран-производителей.

К металлам платиновой группы относятся платина, палладий, родий, иридий, осмий и рутений. Эти элементы незаменимы при производстве автомобильных каталитических нейтрализаторов, электронных компонентов, ювелирных изделий, медицинского оборудования, а также перспективных водородных топливных элементов, которые рассматриваются как одна из важнейших технологий энергетики будущего.