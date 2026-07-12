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12 июля, 10:20
Любовь С.
14

Астрономы впервые увидели, как будущая звезда теряет магнитную «защиту»

❋ 4.8

Наблюдая холодное газопылевое облако в созвездии Тельца, ученые выявили признаки едва уловимого этапа рождения звезды. Наблюдения показали, что вещество начинает отделяться от магнитного поля и двигаться к центру будущего светила. Именно этот процесс считается одним из ключевых механизмов, запускающих звездообразование.

Астрономия
# Газопылевое облако
# гравитация
# звезда
# звездообразование
# магнитные поля
# молекулы
Влияние магнитного поля на движение вещества в зарождающейся звезде. Голубыми линиями отмечено магнитное поле, которое изгибается из-за сжатия газового облака. Зелеными и красными точками отмечено движение нейтрального и заряженного газа: стрелки указывают направление их падения к центру облака. / © Yurika Nakamura and Doris Arzoumanian/Kyushu University

Астрономы наблюдали дозвездное ядро L1544 — плотный и очень холодный газопылевой сгусток, в котором уже сложились условия для рождения нового светила. Объект, расположенный примерно в 554 световых годах от Земли, особенно интересен, поскольку позволяет увидеть раннюю стадию звездообразования — до того, как в облаке появится молодая звезда и начнет менять окружающее пространство своим излучением и потоками вещества. 

Главная проблема в таких объектах — понять, как именно вещество начинает падать к центру. Гравитация стремится сжать облако, но тепловое давление, турбулентность и магнитное поле ей мешают. Если бы газ был полностью связан с магнитным полем, оно долго удерживало бы вещество от сжатия. Поэтому нейтральные атомы и молекулы при определенных условиях могут постепенно отделяться от магнитного поля и быстрее двигаться к центру. Этот процесс называется амбиполярной диффузией. Его считают одним из главных механизмов, запускающих рождение светил. 

Правда, проверить гипотезу было непросто. Ожидаемая разница в движении заряженного и нейтрального газа настолько мала, что ее почти невозможно заметить. Кроме того, необходимо сравнивать молекулы, возникающие в одной и той же части облака. В противном случае различия в скоростях можно объяснить наблюдениями разных участков газопылевого облака. 

Авторы новой научной работы использовали две молекулы, характерные для самых холодных и плотных областей газопылевых облаков: заряженную молекулу N₂D⁺ и молекулу дейтерированного аммиака NH₂D. Скорость газа измерили по излучению молекул с помощью 30-метрового радиотелескопа IRAM (Испания), а затем сравнили результаты. 

Выяснилось, что нейтральный газ движется несколько быстрее заряженного. Средняя разница скоростей составила примерно 0,05 километра в секунду, что соответствует значениям, предсказанным моделями амбиполярной диффузии. Таким образом, L1544 может быть первым свидетельством того, что нейтральное вещество действительно «проскальзывает» сквозь магнитное поле. 

Сравнив результаты с компьютерными моделями, ученые предположили, что этот эффект возникает по мере роста пылевых частиц в ядре. Поскольку свойства газа меняются, а его связь с магнитным полем ослабевает, вещество быстрее стекает к центру будущей звезды. 

При этом не исключены и другие объяснения. Например, обе молекулы могут прослеживать немного разные участки облака, а на результаты измерений способна влиять его сложная форма. Проверить выводы авторов исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, помогут дальнейшие наблюдения.

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Любовь С.
Любовь С.
442 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# Газопылевое облако
# гравитация
# звезда
# звездообразование
# магнитные поля
# молекулы
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