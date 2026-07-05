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Инфографика: сколько букв в европейских алфавитах

Жители большинства европейских стран используют латиницу или кириллицу. При этом, как видно на инфографике, количество букв в алфавитах варьируется от 18 до 46.

Инфографика: сколько букв в европейских алфавитах / © World in Maps

Рекордсменом по количеству букв в алфавите оказался словацкий язык. Всего в нем насчитывается 46 букв. На втором месте оказался венгерский язык с 44 буквами, на третьем — чешский с 42 буквами.

Английский считается одним из самых распространенных и важнейших языков международного общения. В английском алфавите 26 букв, что по меркам европейских языков относительно немного. Столько же букв в алфавитах французского и португальского языков. Кстати, в португальском языке буквы K, W и Y употребляются только в словах иностранного происхождения, хотя в алфавит их включили.

В традиционном ирландском алфавите 18 букв. Дополнительно буквы J, K, Q, V, W, X, Y и Z используются в заимствованных и иностранных словах. В итальянском языке 21 буква, однако в нем также используют дополнительные пять букв.

В русском языке 33 буквы. Столько же букв насчитывается в латышском и украинском алфавитах. В украинском алфавите отсутствуют русские буквы Ё, Ъ, Ы и Э, но используются буквы Ґ, Є, І и Ї.