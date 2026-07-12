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12 июля, 12:24
Марк Чернов
6

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

❋ 4.4

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
Интервальное голодание оказалось не менее эффективным для похудения, чем подсчет калорий, но потребовало меньше постоянного контроля за питанием
Интервальное голодание оказалось не менее эффективным для похудения, чем подсчет калорий, но потребовало меньше постоянного контроля за питанием / © Кадр из мультсериала «Симпсоны»

В полуторагодичном исследовании приняли участие более 200 взрослых добровольцев с ожирением. Их случайным образом разделили на три группы. Участники первой интервально голодали: три дня в неделю (не подряд) они съедали всего 30 процентов от своего дневного рациона в строгом четырехчасовом окне — с восьми часов утра до полудня, после чего следовал 20-часовой период без еды. В остальные дни они питались как обычно. Вторая группа сидела на классической диете, ежедневно урезая свой рацион до 70% от привычной нормы. Третья группа (контрольная) просто получила общие методички по здоровому питанию.

Полгода спустя ученые подвели промежуточные итоги: добровольцы как из группы интервального голодания, так и из группы подсчета калорий похудели абсолютно одинаково — в среднем на 7 килограммов (контрольная группа сбросила лишь два). Причем побочным результатом обеих диет стало заметное улучшение настроения и снижение уровня депрессии у большинства участников эксперимента.

Однако основная разница крылась не в весах, а в психологическом состоянии худеющих. Для проведения этого анализа исследователи из Университета Аделаиды (Австралия) под руководством профессора Леони Хейльбронн (Leonie Heilbronn) пристально изучили, как оба подхода влияют на пищевые привычки, сон и общее качество жизни людей.

Оказалось, что сторонники традиционной диеты худели за счет постоянного, изматывающего ментального контроля — им приходилось ежеминутно сдерживать себя, избегать переедания и взвешивать порции. Этот постоянный стресс от чувства ограничений составил около 15% в общем успехе их похудения, но именно он чаще всего приводит к срывам в долгосрочной перспективе.

В то же время испытуемые на интервальном голодании вообще не испытывали психологического прессинга: они не думали о постоянном самоконтроле, поскольку схема работала сама по себе за счет простого временного графика. Результаты этого эксперимента были опубликованы в научном журнале Clinical Nutrition.

Авторы работы подчеркивают, что именно поведенческие и психологические факторы определяют, сможет ли человек удержать вес. Интервальное голодание убирает главный минус любой диеты — ощущение вечных запретов. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы внедрить этот метод в практику персонализированной медицины и помогать людям, которым тяжело даются стандартные ограничения в еде.

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Марк Чернов
Марк Чернов
48 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
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