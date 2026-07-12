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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
12 июля, 08:29
Рейтинг: +672
Посты: 962

Десять крупнейших золотых рудников и комплексов мира

Золото испокон веков служило символом богатства, и в 2026 году этот драгоценный металл вновь оказался в центре внимания. Его цена превысила отметку в 4 000 долларов (более 300 тысяч рублей) за тройскую унцию.

Сообщество
# Золото
# мир
# полезные ископаемые
# Рейтинги
# Россия
# США
Рудник Грасберг в Индонезии / © Wikimedia Commons  
Рудник Грасберг в Индонезии / © Wikimedia Commons  

Ценность золота определяется далеко не только его блеском. Оно широко используется в электронике, финансовой сфере, стоматологии и медицине. Почему же этот металл стоит так дорого? Краткий ответ прост — из-за своей редкости.

На протяжении тысячелетий золото занимало особое место в человеческой культуре. Оно вошло в мифы и легенды — достаточно вспомнить царя Мидаса с его роковым «золотым прикосновением» или украшенные золотом короны древних правителей. За прошедшие века интерес к этому металлу ничуть не ослаб.

Ниже представлены десять самых производительных золотодобывающих предприятий мира за прошлый год.

1. Nevada Gold Mines (США) — 2 698 701 унция (83,9 тонны).

Крупнейший производитель золота в мире — это не один рудник, а целый производственный комплекс. Nevada Gold Mines возник в 2019 году как совместное предприятие компаний Barrick и Newmont, объединивших свои золотодобывающие активы в американском штате Невада. С момента создания этот гигант неизменно занимает первое место в мире по объемам добычи.

В состав комплекса входят более десятка карьеров и подземных рудников, среди которых знаменитые месторождения Carlin, Cortez, Goldstrike и Turquoise Ridge.

В прошлом году предприятие добыло более двух процентов всего мирового объема добычи. Это меньше, чем годом ранее, когда производство составило более 93 тонн. Снижение объясняется естественным старением месторождений: содержание золота в руде постепенно уменьшается, наиболее богатые участки разрабатываются в первую очередь, и объемы добычи неизбежно сокращаются, даже если предприятие сохраняет лидерские позиции.

2. Мурунтау (Узбекистан) — 2 676 656 унций (83,3 тонны).

Расположенный в пустыне Кызылкум рудник Мурунтау является крупнейшим в мире открытым золотым карьером. Его глубина превышает 600 метров, а диаметр составляет более трех километров — настолько велик, что его хорошо видно даже на спутниковых снимках.

Разработку месторождения с конца 1960-х годов ведет Навоийский горно-металлургический комбинат. Уже более полувека именно Мурунтау обеспечивает основную часть золотодобычи Узбекистана.

Поскольку речь идет о едином карьере, а не о группе отдельных предприятий, многие специалисты считают Мурунтау крупнейшим отдельным золотым рудником планеты.

При этом его потенциал далек от исчерпания. По оценкам компании-оператора, разведанные запасы месторождения составляют около 4 500 тонн золота, чего достаточно для продолжения добычи еще на протяжении многих десятилетий.

3. Грасберг (Индонезия) — 1 861 000 унций (57,9 тонны).

Высоко в горах индонезийской провинции Папуа расположен рудник Грасберг, представляющий собой одно из самых уникальных месторождений в мире. Здесь сосредоточены одновременно одни из крупнейших запасов золота и меди.

Месторождение было открыто в 1980-х годах. Сегодня его совместно разрабатывают американская компания Freeport-McMoRan и государственные структуры Индонезии. 

Сегодня Грасберг располагает одной из крупнейших в мире систем подземной разработки методом блочного обрушения.

Предприятие считается одним из мировых лидеров по внедрению современных технологий автоматизации. Здесь используется парк автономной горной техники, включая самоходные машины для дробления скальных пород без участия водителей. Подтвержденные запасы золота на месторождении по-прежнему оцениваются примерно в 680 тонн, что гарантирует ему длительный срок эксплуатации.

4. «Олимпиада» (Россия) — 1 441 300 унций (44,8 тонны).

Рудник «Олимпиада» — флагманский актив компании «Полюс», крупнейшего золотодобывающего предприятия России. Он расположен в труднодоступной части Сибири, примерно в 550 километрах к северу от Красноярска. 

Добыча золота на «Олимпиаде» сопряжена с серьезными технологическими трудностями. Драгоценный металл заключен в сульфидных минералах, которые плохо поддаются традиционным методам переработки. Для извлечения золота компания применяет биологическое окисление — технологию, при которой специальные микроорганизмы разрушают структуру породы, высвобождая содержащийся в ней металл.

Значительные запасы месторождения позволяют рассчитывать, что рудник будет работать еще многие годы.

5. Алмалыкский горно-металлургический комплекс (Узбекистан) — 1 114 000 унций (34,6 тонны).

Вторым представителем Узбекистана в первой десятке крупнейших золотодобывающих предприятий мира стал Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Это государственный промышленный комплекс, который прежде всего известен как крупнейший производитель меди в стране. Золото здесь добывается попутно при переработке медной руды. 

В настоящее время на комбинате реализуется масштабная программа модернизации и расширения производства. К 2030 году планируется более чем вдвое увеличить выпуск меди, что неизбежно приведет и к существенному росту добычи золота.

Batu Hijau в Индонезии / © Wikimedia Commons  
Batu Hijau в Индонезии / © Wikimedia Commons  

6. Batu Hijau (Индонезия) — 1 009 000 унций (31,4 тонны).

Как и Грасберг, рудник Batu Hijau, расположенный на индонезийском острове Сумбава, является крупным медно-золотым месторождением, где золото добывается главным образом как попутный продукт при разработке медной руды.

Предприятие принадлежит индонезийской компании Amman Mineral.  Широкую известность рудник получил в 2023 году после рекордного размещения акций Amman Mineral на фондовом рынке. По сообщениям СМИ, благодаря этому IPO сразу несколько крупнейших акционеров компании стали долларовыми миллиардерами, что наглядно продемонстрировало масштабы финансовых потоков, которые способны приносить крупнейшие медно-золотые месторождения.

7. Kazzinc Consolidated (Казахстан) — 1 000 000 унций (31,1 тонны).

Замыкает группу предприятий, добывающих более миллиона унций золота в год, казахстанская компания Kazzinc Consolidated. В прошлом году ее совокупное производство составило ровно один миллион унций.

Как следует из названия, основной профиль компании — добыча и переработка цинка, свинца и драгоценных металлов. Контрольный пакет акций принадлежит швейцарскому сырьевому гиганту Glencore.

Недавно Glencore рассматривала возможность продажи своей 70-процентной доли в компании, однако отказалась от сделки, поскольку потенциальные покупатели не предложили устраивающую ее цену. Этот эпизод многие аналитики расценили как свидетельство того, насколько высоко сегодня оцениваются диверсифицированные производители цветных и драгоценных металлов.

8. Ахафо (Гана) — 798 000 унций (24,8 тонны).

Гана является крупнейшим производителем золота в Африке, и одну из ключевых ролей в этом играет рудник Ахафо. Основная доля в предприятии принадлежит компании Newmont, тогда как оставшаяся находится в собственности правительства Ганы. Это единственный действующий проект американской компании на африканском континенте.

Рудник эксплуатируется с 2006 года, сочетая открытую и подземную добычу. Одновременно компания инвестирует в развитие прилегающих территорий: строит школы и медицинские учреждения, поддерживает сельскохозяйственные программы и реализует другие социальные проекты. Подобная модель взаимодействия с местными сообществами сегодня становится все более важной частью стратегии крупных горнодобывающих компаний.

9. Луло—Гункото (Мали) — 693 863 унции (21,6 тонны).

Комплекс Луло—Гункото, принадлежащий компании Barrick, является крупнейшим золотодобывающим предприятием Мали и одновременно одним из самых политически чувствительных активов среди крупнейших рудников мира.

Barrick владеет 80% предприятия, еще 20% принадлежат государству Мали.  Однако сотрудничество между инвестором и властями страны серьезно осложнилось. После принятия нового, более жесткого горного законодательства правительство Мали потребовало увеличить государственную долю в доходах от добычи полезных ископаемых. На фоне затянувшегося налогового спора власти закрыли столичный офис Barrick и задержали нескольких сотрудников компании. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что даже богатейшие месторождения полезных ископаемых остаются уязвимыми перед политическими рисками.

10. Кибали (Демократическая Республика Конго) — 686 667 унций (21,4 тонны).

Рудник Кибали, расположенный в Демократической Республике Конго, является крупнейшим золотодобывающим предприятием Африки. Его совместно эксплуатируют компании AngloGold Ashanti и Barrick, каждой из которых принадлежит по 45% акций. Оставшаяся доля находится в собственности государственной конголезской компании.

Разработка ведется одновременно открытым и подземным способами. Значительная часть электроэнергии, необходимой для работы предприятия, поступает от собственных гидроэлектростанций, что делает Кибали одним из наиболее энергонезависимых рудников мира.

Недавние открытия новых месторождений поблизости позволяют рассчитывать, что срок эксплуатации комплекса значительно превысит первоначальные прогнозы.

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