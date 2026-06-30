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Первый в мире сверхкрупный контейнеровоз с двухтопливной энергетической установкой отправился в рейс

В городе Наньтун (провинция Цзянсу, Восточный Китай) состоялась передача заказчику и отправка в первый рейс первого в мире сверхкрупного контейнеровоза вместимостью 24 168 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера), оснащенного двухтопливной энергетической установкой, работающей на метаноле.

Первый в мире сверхкрупный контейнеровоз с двухтопливной энергетической установкой / © OOCL

Построенное в Китае судно имеет длину 399,99 метра и ширину 61,3 метра. Оно оборудовано крупнейшим в мире судовым двухтопливным двигателем, способным работать на метаноле.

Его главная энергетическая установка, вспомогательные двигатели и судовые котлы способны работать как на традиционном топливе, так и на метаноле. Для хранения альтернативного топлива на борту установлены четыре метанольных танка общей вместимостью 14 300 кубометров.

Использование этой силовой установки позволяет ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 150 тысяч тонн, при этом выбросы оксидов серы практически сведены к нулю. Ввод судна в эксплуатацию стал важной вехой в развитии экологически чистого морского судоходства.

Планируется, что новое судно будет работать на линии Дальний Восток — Северо-Западная Европа, усилив один из ключевых восточно-западных контейнерных сервисов компании OOCL современным судном с пониженным уровнем выбросов.