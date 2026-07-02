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Карта: основной источник электроэнергии в странах мира
В мире активно развивается зеленая энергетика, однако самым популярным источником электроэнергии остается уголь. На инфографике показано, какие источники доминируют в странах мира.
Уголь генерирует около трети от общемировой выработки электричества — больше, чем любой другой источник. Уголь доминирует во многих странах Азии — Китае, Индии, Индонезии и Малайзии. Также он остается важным источником энергетики Австралии.
В большинстве стран Северной и Южной Америки первенство делят газ и гидроэнергетика. Однако в Чили 25% приходится на солнечную энергетику.
В Африке, в зависимости от региона, распространены газ, гидроэнергетика и уголь. Также в некоторых странах доминирует нефть.
Наибольшее разнообразие источников наблюдается в Европе. В Испании развивается солнечная энергетика, в Германии — ветровая энергетика. Украина и Франция полагаются на атомную энергетику, Польша — на уголь. В России, Беларуси и Великобритании доминирует газ.
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Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
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