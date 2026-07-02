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Карта: основной источник электроэнергии в странах мира

В мире активно развивается зеленая энергетика, однако самым популярным источником электроэнергии остается уголь. На инфографике показано, какие источники доминируют в странах мира.

Карта: основной источник электроэнергии в странах мира / © Our World in Data

Уголь генерирует около трети от общемировой выработки электричества — больше, чем любой другой источник. Уголь доминирует во многих странах Азии — Китае, Индии, Индонезии и Малайзии. Также он остается важным источником энергетики Австралии.

В большинстве стран Северной и Южной Америки первенство делят газ и гидроэнергетика. Однако в Чили 25% приходится на солнечную энергетику.

В Африке, в зависимости от региона, распространены газ, гидроэнергетика и уголь. Также в некоторых странах доминирует нефть.

Наибольшее разнообразие источников наблюдается в Европе. В Испании развивается солнечная энергетика, в Германии — ветровая энергетика. Украина и Франция полагаются на атомную энергетику, Польша — на уголь. В России, Беларуси и Великобритании доминирует газ.