В Сети появились новые изображения засекреченного турецкого самолета радиоэлектронной борьбы

Турецкий самолет радиоэлектронной борьбы нового поколения HAVA SOJ, разработка которого значительно затянулась, похоже, приближается к вводу в эксплуатацию. Самые качественные на сегодняшний день кадры этой машины появились в юбилейном видеоролике, посвященном 115-летию ВВС Турции.

По своему концепту HAVA SOJ (Airborne Standoff Jammer — «воздушный самолет дальнего радиоэлектронного подавления») напоминает западные платформы радиоэлектронной борьбы, такие как американский EA-37B Compass Call. Проект также подчеркивает стремительный рост возможностей турецкой оборонной промышленности, которая сегодня разрабатывает широкий спектр авиационной техники, вооружений, сенсоров и беспилотных систем.

Короткий фрагмент с HAVA SOJ появился в видеоролике, опубликованном на официальной странице Министерства обороны Турции. В кадре самолет можно увидеть примерно на отметке 1:39.

На новых изображениях самолет показан уже с установленными внешними обтекателями и антеннами комплекса радиоэлектронной борьбы, однако окраска корпуса еще не завершена. На носовой части установлен временный аэродинамический измерительный зонд — еще один характерный признак продолжающихся испытаний.

По данным турецкого Управления оборонной промышленности (SSB), HAVA SOJ предназначен для выполнения задач радиоэлектронного подавления на больших дистанциях без входа в зону действия вражеской противовоздушной обороны.

Основные задачи комплекса: подавление радиолокационных станций ПВО; нарушение работы систем управления и связи противника; создание ложных целей; постановка шумовых помех и поддержка ударной авиации путем формирования безопасных коридоров для проникновения в воздушное пространство противника.