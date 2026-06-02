Спутники запечатлели стартовую площадку New Glenn после взрыва

Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin вызвал заметный резонанс в космической индустрии. Многие компании и государственные структуры теперь вынуждены пересматривать планы, поскольку доступ к новой тяжелой ракете может быть потерян как минимум на год, а возможно и дольше.

Blue Origin пока раскрывает крайне мало подробностей об инциденте, произошедшем 28 мая на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал. Во время огневых испытаний двигателей ракета взорвалась прямо на стартовой площадке. Аппарат готовили к миссии NG-4, намеченной на начало июня, в рамках которой предполагалось вывести на орбиту 48 спутников группировки Amazon Kuiper.

Новые спутниковые снимки, сделанные после аварии, демонстрируют масштаб разрушений. Одна из молниеотводных башен полностью обрушилась, транспортно-установочный агрегат ракеты был уничтожен, а основная стартовая башня, хотя и устояла, получила серьезные повреждения — в частности, были деформированы металлические конструкции.

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что специалисты уже получили частичный доступ к стартовому комплексу и продолжают расследование причин аварии.

«Мы вскоре приступим к расчистке площадки и уже подготовили надёжный план её восстановления», — написал он в социальных сетях.

Однако компания пока не раскрывает деталей этого плана и не называет возможных сроков возвращения комплекса в строй. Для сравнения, после взрыва ракеты Falcon 9 компании SpaceX на стартовом комплексе SLC-40 в сентябре 2016 года восстановление площадки заняло около пятнадцати месяцев.

Поскольку у New Glenn нет альтернативной стартовой площадки, многие эксперты отрасли полагают, что следующего запуска ракеты придется ждать не менее года, независимо от того, насколько быстро Blue Origin завершит расследование.

Авария затронула интересы множества клиентов компании, включая NASA. Всего за два дня до взрыва агентство заключило с Blue Origin контракты на две миссии лунного посадочного аппарата Blue Moon Mark 1, который должен запускаться именно на ракете New Glenn. Аппараты предназначены для доставки на Луну луноходов, разрабатываемых компаниями Astrolab и Lunar Outpost.

Особенно болезненными последствия могут оказаться для компании Amazon. Именно взорвавшаяся ракета должна была стать первой из 24 запусков New Glenn, уже законтрактованных для развертывания спутниковой сети Kuiper. Каждая миссия способна выводить не менее 48 аппаратов. В общей сложности New Glenn должна была доставить на орбиту более трети всей будущей группировки, которая насчитывает 3232 спутника.

Серьезно пострадали и планы компании AST SpaceMobile. Даже после потери спутника BlueBird 7 во время миссии NG-3 в апреле компания продолжала рассчитывать на New Glenn как на основной носитель для своей системы спутниковой мобильной связи. Каждый запуск New Glenn способен выводить до восьми таких аппаратов одновременно, тогда как Falcon 9 может доставить лишь три. Именно благодаря New Glenn компания рассчитывала довести число работающих спутников до 45 к концу года. После сообщения об аварии акции AST SpaceMobile потеряли почти 15% стоимости за один торговый день.

Неудача New Glenn усугубляет ситуацию на мировом рынке космических запусков, где спрос уже значительно превышает предложение.

Свободных пусковых мощностей становится все меньше, а цены на запуск спутников — как по индивидуальным контрактам, так и в рамках совместных миссий — продолжают расти. При этом даже ожидаемый ввод в эксплуатацию ракеты Starship компании SpaceX, по мнению ряда экспертов, не сможет быстро изменить ситуацию.