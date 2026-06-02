Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники запечатлели стартовую площадку New Glenn после взрыва
Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin вызвал заметный резонанс в космической индустрии. Многие компании и государственные структуры теперь вынуждены пересматривать планы, поскольку доступ к новой тяжелой ракете может быть потерян как минимум на год, а возможно и дольше.
Blue Origin пока раскрывает крайне мало подробностей об инциденте, произошедшем 28 мая на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал. Во время огневых испытаний двигателей ракета взорвалась прямо на стартовой площадке. Аппарат готовили к миссии NG-4, намеченной на начало июня, в рамках которой предполагалось вывести на орбиту 48 спутников группировки Amazon Kuiper.
Новые спутниковые снимки, сделанные после аварии, демонстрируют масштаб разрушений. Одна из молниеотводных башен полностью обрушилась, транспортно-установочный агрегат ракеты был уничтожен, а основная стартовая башня, хотя и устояла, получила серьезные повреждения — в частности, были деформированы металлические конструкции.
Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что специалисты уже получили частичный доступ к стартовому комплексу и продолжают расследование причин аварии.
«Мы вскоре приступим к расчистке площадки и уже подготовили надёжный план её восстановления», — написал он в социальных сетях.
Однако компания пока не раскрывает деталей этого плана и не называет возможных сроков возвращения комплекса в строй. Для сравнения, после взрыва ракеты Falcon 9 компании SpaceX на стартовом комплексе SLC-40 в сентябре 2016 года восстановление площадки заняло около пятнадцати месяцев.
Поскольку у New Glenn нет альтернативной стартовой площадки, многие эксперты отрасли полагают, что следующего запуска ракеты придется ждать не менее года, независимо от того, насколько быстро Blue Origin завершит расследование.
Авария затронула интересы множества клиентов компании, включая NASA. Всего за два дня до взрыва агентство заключило с Blue Origin контракты на две миссии лунного посадочного аппарата Blue Moon Mark 1, который должен запускаться именно на ракете New Glenn. Аппараты предназначены для доставки на Луну луноходов, разрабатываемых компаниями Astrolab и Lunar Outpost.
Особенно болезненными последствия могут оказаться для компании Amazon. Именно взорвавшаяся ракета должна была стать первой из 24 запусков New Glenn, уже законтрактованных для развертывания спутниковой сети Kuiper. Каждая миссия способна выводить не менее 48 аппаратов. В общей сложности New Glenn должна была доставить на орбиту более трети всей будущей группировки, которая насчитывает 3232 спутника.
Серьезно пострадали и планы компании AST SpaceMobile. Даже после потери спутника BlueBird 7 во время миссии NG-3 в апреле компания продолжала рассчитывать на New Glenn как на основной носитель для своей системы спутниковой мобильной связи. Каждый запуск New Glenn способен выводить до восьми таких аппаратов одновременно, тогда как Falcon 9 может доставить лишь три. Именно благодаря New Glenn компания рассчитывала довести число работающих спутников до 45 к концу года. После сообщения об аварии акции AST SpaceMobile потеряли почти 15% стоимости за один торговый день.
Неудача New Glenn усугубляет ситуацию на мировом рынке космических запусков, где спрос уже значительно превышает предложение.
Свободных пусковых мощностей становится все меньше, а цены на запуск спутников — как по индивидуальным контрактам, так и в рамках совместных миссий — продолжают расти. При этом даже ожидаемый ввод в эксплуатацию ракеты Starship компании SpaceX, по мнению ряда экспертов, не сможет быстро изменить ситуацию.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.
В США провели экспериментальную терапию рака поджелудочной железы с помощью генетически модифицированного аденовируса, который избирательно поражает и уничтожает опухолевые клетки. В первом клиническом испытании он остановил рост опухолей у трех пациентов, причем эффект был достигнут с помощью низкой дозы препарата — всего около 10 процентов от запланированной терапевтической дозировки.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
14 Июля, 2014
Какие бывают галактики?
12 Марта, 2015
Белые пятна планеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии