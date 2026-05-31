Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
31 мая, 21:38
Рейтинг: +221
Посты: 807

Посменная работа уменьшила две области головного мозга 

В последние десятилетия многие люди вынуждены работать посменно, в том числе ночью. Как выяснили ученые, у людей, работающих по такому графику, снижается объем некоторых областей мозга.

# здоровье
# когнитивные функции
# мозг
# работа
У работников со сменным графиком обнаружили уменьшение объема тканей в правом таламусе и левом миндалевидном теле / © NeuroImage
Люди, работающие со сменным графиком, часто сталкиваются с проблемами со здоровьем, поскольку ночные смены и чередующиеся графики нарушают циркадные ритмы и режим сна. Иногда это приводит к усталости, стрессу, ухудшению настроения и повышенному риску несчастных случаев. В долгосрочной перспективе это связано с повышенным риском различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Ученые решили выяснить, как сменная работа связана с уменьшением объема некоторых областей мозга, а также с нарушениями микроструктуры мозговой ткани. Результаты опубликованы в журнале NeuroImage

Авторы проанализировали данные биобанка Великобритании, полученные через платформу UK Biobank Research Analysis Platform. Исследователи отобрали участников, прошедших магнитно-резонансную томографию головного мозга во время первого обследования. Им ранее не диагностировали рак, инсульт, инфаркт или другие серьезные заболевания. 

Ученые проанализировали данные 14198 человек, из которых 2122 работали посменно. Медианный возраст участников составил 47 лет.

Исследователи обнаружили симметричное уменьшение объема тканей в правом таламусе и левом миндалевидном теле у работников со сменным графиком. Изменения были небольшими по сравнению с людьми, которые работали по обычному графику, но статистически значимыми. Авторы также заметили: чем чаще человек работал по сменам, тем сильнее уменьшался объем его миндалевидного тела.

Некоторые участники прекратили сменную работу между двумя обследованиями. В этом случае в течение 2,4 года уменьшение объема мозга останавливалось и даже немного восстанавливалось.

Авторы отмечают, что дизайн исследования не позволяет делать однозначные выводы о причинно-следственной связи. Обнаруженные изменения объема были небольшими. Кроме того, участники биобанка менее разнообразны по составу, чем население в целом.

31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

