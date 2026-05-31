Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Посменная работа уменьшила две области головного мозга
В последние десятилетия многие люди вынуждены работать посменно, в том числе ночью. Как выяснили ученые, у людей, работающих по такому графику, снижается объем некоторых областей мозга.
Люди, работающие со сменным графиком, часто сталкиваются с проблемами со здоровьем, поскольку ночные смены и чередующиеся графики нарушают циркадные ритмы и режим сна. Иногда это приводит к усталости, стрессу, ухудшению настроения и повышенному риску несчастных случаев. В долгосрочной перспективе это связано с повышенным риском различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.
Ученые решили выяснить, как сменная работа связана с уменьшением объема некоторых областей мозга, а также с нарушениями микроструктуры мозговой ткани. Результаты опубликованы в журнале NeuroImage.
Авторы проанализировали данные биобанка Великобритании, полученные через платформу UK Biobank Research Analysis Platform. Исследователи отобрали участников, прошедших магнитно-резонансную томографию головного мозга во время первого обследования. Им ранее не диагностировали рак, инсульт, инфаркт или другие серьезные заболевания.
Ученые проанализировали данные 14198 человек, из которых 2122 работали посменно. Медианный возраст участников составил 47 лет.
Исследователи обнаружили симметричное уменьшение объема тканей в правом таламусе и левом миндалевидном теле у работников со сменным графиком. Изменения были небольшими по сравнению с людьми, которые работали по обычному графику, но статистически значимыми. Авторы также заметили: чем чаще человек работал по сменам, тем сильнее уменьшался объем его миндалевидного тела.
Некоторые участники прекратили сменную работу между двумя обследованиями. В этом случае в течение 2,4 года уменьшение объема мозга останавливалось и даже немного восстанавливалось.
Авторы отмечают, что дизайн исследования не позволяет делать однозначные выводы о причинно-следственной связи. Обнаруженные изменения объема были небольшими. Кроме того, участники биобанка менее разнообразны по составу, чем население в целом.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Впервые заглянув внутрь «кухни» стареющих клеток кожи, биологи обнаружили, что с возрастом стволовые клетки начинают иначе производить белки, включая молекулы, связанные со стрессом и воспалением. Поскольку старение зависит не только от генов, но и от того, как именно клетка использует генетические инструкции, открытие может помочь найти новый путь для замедления возрастных изменений тканей.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии