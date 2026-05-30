Данные по рынку показали, что ChatGPT быстро теряет пользователей

Пользователи активно используют искусственный интеллект в работе. Долгое время самым популярным инструментом был ChatGPT, но в последнее время он начал терять монополию.

Эксперты зафиксировали практически троекратный рост использования ИИ-инструментов для решения рабочих задач с 2023 по 2024 год. В 2025 году пользователи стали еще активнее использовать в работе искусственный интеллект.

DeskTime опубликовал отчет, в котором проанализировал анонимные данные более чем 50 тысяч пользователей за три года. Как оказалось, в решении рабочих задач у ChatGPT появились конкуренты.

DeskTime отслеживал действия активных пользователей, работающих с сервисами не менее 26 часов в год. В 2023 году на ChatGPT приходилось 99,91% времени использования искусственного интеллекта. При этом в первые четыре месяца 2026 года доля ChatGPT снизилась до 74,71%.

ChatGPT по-прежнему используют работники многих компаний. Однако теперь его главными соперниками стали Gemini и Claude.

В 2026 году на Gemini от Google пришлось 14,38% времени использования ИИ-инструментов для решения рабочих задач. Рост показал и Claude от Anthropic. На его долю пришлось 8,56%. При этом оба инструмента превращают случайных пользователей в постоянных быстрее, чем это делает ChatGPT.

Другие конкуренты существенно на рынок не влияют. Например, доля Copilot от Microsoft уже несколько лет держится на уровне 1%. Другие инструменты, включая Perplexity и Mistral, не смогли добиться заметного присутствия.

Судя по всему, рынок офисных ИИ-ассистентов превращается в гонку трех игроков. При этом сотрудники часто используют разные инструменты под различные задачи, не ограничиваясь одним привычным сервисом.

Стоит отметить, что эти данные предоставила одна компания. Они могут не отражать общую картину использования искусственного интеллекта.