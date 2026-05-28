Как за 35 лет изменилось соотношение работающих мужчин и женщин в Европе
В последние годы все больше женщин выходит на рынок труда. На инфографиках видно, как за 35 лет изменилась доля занятости европейских женщин по отношению к мужчинам.
Международная организация труда рассчитывает показатель как отношение уровня участия женщин в рабочей силе к соответствующему уровню мужчин. Коэффициент показывает, какая доля населения трудоспособного возраста (15 лет и старше) работает или ищет работу.
В Европе за последние десятилетия разрыв между занятостью женщин и мужчин значительно сократился. Это особенно заметно в южных странах.
Например, в Испании в 1990 году коэффициент занятости женщин составлял лишь 49,5. Однако в 2025 году этот показатель вырос до 84,9. Схожая тенденция наблюдается также в Италии и Греции.
В Турции доля женщин на рынке труда остается достаточно низкой. Однако и там за 35 лет коэффициент вырос с 42,9 до 51,7.
В Северной Европе участие женщин в экономике было относительно высоким и в 1990 году. К 2025 году гендерный разрыв там сократился еще сильнее.
Схожая тенденция наблюдается и в постсоветских странах, хотя там разрыв уменьшился не так сильно. Однако выделяется на этом фоне Молдова, где экономическая активность женщин незначительно превысила активность мужчин.
В России изменения оказались не столь заметными. С 1990 по 2025 год коэффициент вырос с 78,6 до 79.
