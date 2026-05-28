Беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 выполнил первый сверхзвуковой полет

Американская компания Hermeus сообщила, что ее беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 успешно выполнил первый сверхзвуковой полет, достигнув максимальной скорости около 1490 километров в час. Полет выполнен в ходе третьего испытательного вылета из космопорта «Америка» над воздушным пространством ракетного полигона Уайт-Сэндс.

Этот исторический полет закрепляет за Quarterhorse Mk 2.1 статус первого в мире сверхзвукового реактивного самолета, разработанного частной компанией в беспилотной конфигурации, а также самого быстрого беспилотного летательного аппарата на сегодняшний день.

Новое достижение подчеркнуло темпы итеративного развития авиации в компании Hermeus. Quarterhorse Mk 2.1 вышел на сверхзвук менее чем через три месяца после своего первого полета и через 364 дня после первого полета первого самолета Hermeus, Mk 1.

Quarterhorse Mk 2.1 — первый из трех сверхзвуковых самолетов в масштабе F-16 в рамках дорожной карты развития, построенной на фундаменте быстрой итерации. Он оснащен двигателем Pratt & Whitney F100.

Компания уже строит свой следующий самолет, Quarterhorse Mk 2.2, за которым вскоре последует Mk 2.3. Каждый самолет в дорожной карте спроектирован так, чтобы расширить границы производительности и быстро продвигаться к устойчивому высокоскоростному полету.

Линейка Quarterhorse служит своего рода летающей лабораторией: на ее базе отрабатываются технологии для перспективных военных систем, а в дальнейшем — и для гиперзвукового пассажирского самолета.