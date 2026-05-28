Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 выполнил первый сверхзвуковой полет
Американская компания Hermeus сообщила, что ее беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 успешно выполнил первый сверхзвуковой полет, достигнув максимальной скорости около 1490 километров в час. Полет выполнен в ходе третьего испытательного вылета из космопорта «Америка» над воздушным пространством ракетного полигона Уайт-Сэндс.
Этот исторический полет закрепляет за Quarterhorse Mk 2.1 статус первого в мире сверхзвукового реактивного самолета, разработанного частной компанией в беспилотной конфигурации, а также самого быстрого беспилотного летательного аппарата на сегодняшний день.
Новое достижение подчеркнуло темпы итеративного развития авиации в компании Hermeus. Quarterhorse Mk 2.1 вышел на сверхзвук менее чем через три месяца после своего первого полета и через 364 дня после первого полета первого самолета Hermeus, Mk 1.
Quarterhorse Mk 2.1 — первый из трех сверхзвуковых самолетов в масштабе F-16 в рамках дорожной карты развития, построенной на фундаменте быстрой итерации. Он оснащен двигателем Pratt & Whitney F100.
Компания уже строит свой следующий самолет, Quarterhorse Mk 2.2, за которым вскоре последует Mk 2.3. Каждый самолет в дорожной карте спроектирован так, чтобы расширить границы производительности и быстро продвигаться к устойчивому высокоскоростному полету.
Линейка Quarterhorse служит своего рода летающей лабораторией: на ее базе отрабатываются технологии для перспективных военных систем, а в дальнейшем — и для гиперзвукового пассажирского самолета.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
Индийский марабу водится в тысячах километров от нашей страны. Однако в мае 2026 года его особь впервые удалось заснять в Приморье. Он вел себя точно как всеядные птицы нашей страны. Naked Science взял комментарии у орнитолога, впервые обратившего внимание на это событие.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
30 Июля, 2016
10 завораживающих научных гифок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии