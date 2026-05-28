Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
28 мая, 06:59
Рейтинг: +836
Посты: 2455

Беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 выполнил первый сверхзвуковой полет

Американская компания Hermeus сообщила, что ее беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 успешно выполнил первый сверхзвуковой полет, достигнув максимальной скорости около 1490 километров в час. Полет выполнен в ходе третьего испытательного вылета из космопорта «Америка» над воздушным пространством ракетного полигона Уайт-Сэндс.

Quarterhorse Mk 2.1 / © Hermeus
Этот исторический полет закрепляет за Quarterhorse Mk 2.1 статус первого в мире сверхзвукового реактивного самолета, разработанного частной компанией в беспилотной конфигурации, а также самого быстрого беспилотного летательного аппарата на сегодняшний день.

Новое достижение подчеркнуло темпы итеративного развития авиации в компании Hermeus. Quarterhorse Mk 2.1 вышел на сверхзвук менее чем через три месяца после своего первого полета и через 364 дня после первого полета первого самолета Hermeus, Mk 1.

Quarterhorse Mk 2.1 — первый из трех сверхзвуковых самолетов в масштабе F-16 в рамках дорожной карты развития, построенной на фундаменте быстрой итерации. Он оснащен двигателем Pratt & Whitney F100. 

Компания уже строит свой следующий самолет, Quarterhorse Mk 2.2, за которым вскоре последует Mk 2.3. Каждый самолет в дорожной карте спроектирован так, чтобы расширить границы производительности и быстро продвигаться к устойчивому высокоскоростному полету.

Линейка Quarterhorse служит своего рода летающей лабораторией: на ее базе отрабатываются технологии для перспективных военных систем, а в дальнейшем — и для гиперзвукового пассажирского самолета.

27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

26 мая, 16:46
Александр Березин

В Россию впервые залетел индийский аист марабу

Индийский марабу водится в тысячах километров от нашей страны. Однако в мае 2026 года его особь впервые удалось заснять в Приморье. Он вел себя точно как всеядные птицы нашей страны. Naked Science взял комментарии у орнитолога, впервые обратившего внимание на это событие.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

