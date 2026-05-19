Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Николай Головин
Николай Головин
19 мая, 07:20
Рейтинг: +354
Посты: 1003

Астронавт МКС заснял неопознанный объект в атмосфере

Внешние слои земной атмосферы — термосфера и экзосфера — вовсе не так пустынны, как может показаться. Именно здесь вокруг планеты обращаются десятки тысяч отслеживаемых объектов: спутники, фрагменты космического мусора и различные элементы ракетной техники. Кроме того, в атмосферу ежедневно входят десятки тонн метеорного вещества, иногда создавая яркие огненные болиды при сгорании.

# космический мусор
# космос
# МКС
# фотографии
Астронавт МКС заснял неопознанный объект в атмосфере / © NASA
При таком количестве объектов вероятность того, что астронавт заметит в иллюминаторе что-то пылающее, вовсе не равна нулю. Именно это произошло 27 апреля 2026 года, когда Международная космическая станция (МКС) пролетала над Западной Африкой. Один из членов экипажа наблюдал из модуля «Купол» за приближением грузового корабля «Прогресс». Однако вместо него астронавт увидел яркий объект прямо под станцией, стремительно рассекающий верхние слои атмосферы.

Три последовательных снимка, сделанные с Международной космической станции с интервалом в 30-40 секунд, показывают объект, распадающийся в атмосфере Земли 27 апреля 2026 года / © NASA
Само явление не было связано с грузовым кораблем. Он успешно пристыковался к станции в тот же день согласно плану. Однако астронавт вполне мог наблюдать вход в атмосферу и разрушение ракеты-носителя, которая вывела корабль на орбиту, либо другого ракетного блока, спутника или фрагмента космического мусора. Не исключено и то, что причиной вспышки стало обычное метеорное тело, сгоревшее в атмосфере.

Как отметил специалист из подразделения наблюдений за Землей NASA, без точных данных о направлении камеры невозможно однозначно определить источник наблюдавшегося объекта.

Большая часть крупного орбитального мусора представляет собой обломки разрушившихся спутников и ступеней ракет. По данным Управления по изучению космического мусора NASA, основная масса таких объектов сосредоточена на высотах до 2000 километров и движется со скоростью около 25 тысяч километров в час.

Некоторые фрагменты способны сохранять стабильную орбиту очень долго, однако объекты на сравнительно низких высотах постепенно теряют скорость под воздействием атмосферного сопротивления и начинают снижаться.

На орбитах ниже примерно 600 километров космический мусор обычно сходит с орбиты в течение нескольких лет. На высотах свыше 800 километров этот процесс может растянуться на столетия, а выше 1000 километров обломки способны оставаться на орбите тысячу лет и более.

Когда падающий объект входит в более плотные слои атмосферы, сопротивление воздуха и сжатие начинают стремительно возрастать. Это приводит к сильнейшему нагреву конструкции и огромным механическим нагрузкам, из-за чего объект разрушается и в конечном итоге испаряется в атмосфере.

Edvard Blek
Edvard Blek
8 минут назад
-
0
+
Интересно что снимал коцмонавт на МКС , если он сам туда никогда не летал и никогда не полетит , любой коцмонавт на МКС это артист и природный лжец , дальше бассейна он никогда не плавал изображая,выход в открытый коцмос , всегда когда читаю их бредни и сказки, ржу с них , ведь им долеко за 30 лет всем , а звиздят и лгут как из палаты номер 6 , в большом белом доме . Снял он НЛО , ты нам сними Луну один раз в панараме и видео 4к , 70 лет уже туда летаете , и никак не расскажете и покажете ни луну , ни показатели радиации и вакуума , я молчу за скафандры которые удерживают радиацию , но почему то при аварии в Чернобыле , люди работали в марлевых повязках , потому что ничего у них не было против радиации
