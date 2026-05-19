Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Астронавт МКС заснял неопознанный объект в атмосфере
Внешние слои земной атмосферы — термосфера и экзосфера — вовсе не так пустынны, как может показаться. Именно здесь вокруг планеты обращаются десятки тысяч отслеживаемых объектов: спутники, фрагменты космического мусора и различные элементы ракетной техники. Кроме того, в атмосферу ежедневно входят десятки тонн метеорного вещества, иногда создавая яркие огненные болиды при сгорании.
При таком количестве объектов вероятность того, что астронавт заметит в иллюминаторе что-то пылающее, вовсе не равна нулю. Именно это произошло 27 апреля 2026 года, когда Международная космическая станция (МКС) пролетала над Западной Африкой. Один из членов экипажа наблюдал из модуля «Купол» за приближением грузового корабля «Прогресс». Однако вместо него астронавт увидел яркий объект прямо под станцией, стремительно рассекающий верхние слои атмосферы.
Само явление не было связано с грузовым кораблем. Он успешно пристыковался к станции в тот же день согласно плану. Однако астронавт вполне мог наблюдать вход в атмосферу и разрушение ракеты-носителя, которая вывела корабль на орбиту, либо другого ракетного блока, спутника или фрагмента космического мусора. Не исключено и то, что причиной вспышки стало обычное метеорное тело, сгоревшее в атмосфере.
Как отметил специалист из подразделения наблюдений за Землей NASA, без точных данных о направлении камеры невозможно однозначно определить источник наблюдавшегося объекта.
Большая часть крупного орбитального мусора представляет собой обломки разрушившихся спутников и ступеней ракет. По данным Управления по изучению космического мусора NASA, основная масса таких объектов сосредоточена на высотах до 2000 километров и движется со скоростью около 25 тысяч километров в час.
Некоторые фрагменты способны сохранять стабильную орбиту очень долго, однако объекты на сравнительно низких высотах постепенно теряют скорость под воздействием атмосферного сопротивления и начинают снижаться.
На орбитах ниже примерно 600 километров космический мусор обычно сходит с орбиты в течение нескольких лет. На высотах свыше 800 километров этот процесс может растянуться на столетия, а выше 1000 километров обломки способны оставаться на орбите тысячу лет и более.
Когда падающий объект входит в более плотные слои атмосферы, сопротивление воздуха и сжатие начинают стремительно возрастать. Это приводит к сильнейшему нагреву конструкции и огромным механическим нагрузкам, из-за чего объект разрушается и в конечном итоге испаряется в атмосфере.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Августа, 2014
Концы света: границы всего
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
10 Ноября, 2017
Гид по Вселенной: кто есть кто
9 Августа, 2020
Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии