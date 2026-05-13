Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX снова побила рекорд по высоте транспортной системы Starship

В третий раз за три года SpaceX установила на стартовой площадке в Южном Техасе новую версию своей транспортной системы Starship. Новейшая версия, известная как Starship Version 3 (V3), выше и мощнее своих предшественников.

Starship Version 3 (V3) / © SpaceX

Обновления Starship многочисленны. Наиболее заметные изменения включают более мощные и эффективные двигатели Raptor на Super Heavy и верхней ступени Starship, новую многоразовую конструкцию на верхней части Super Heavy для горячей расстыковки, а также три — а не четыре — модифицированные решетчатые рулевые поверхности для возвращения первой ступени на Землю с последующим использованием.

Если все пойдет по плану, именно эта версия Starship будет использоваться для экспериментов с заправкой на орбите — критической технологией, которую инженеры должны освоить, прежде чем отправлять корабли дальше низкой околоземной орбиты. В ближайшей перспективе заправка позволит Starship летать на Луну, выполняя функции посадочного модуля в рамках программы «Артемида». Starship остается программой итеративной разработки, и новые версии уже в процессе, но версия V3 должна стать шагом к тому, чтобы SpaceX начала реально использовать Starship в космосе, а не только доказывать, что он способен туда добраться и вернуться.

Однако сначала SpaceX должна это доказать именно с V3. Компания пока официально не объявила дату запуска. Последние предупреждения для воздушного и морского движения указывали на возможность старта уже в пятницу вечером (15 мая) с комплекса «Звездной базы» на побережье Мексиканского залива к востоку от Браунсвилла, штат Техас, но затем подготовка к запуску была отложена на день с половиной.

Новое уведомление для морских судов, выпущенное в понедельник (11 мая), указывает на то, что SpaceX теперь планирует попытку запуска на 19 мая.

Наземные команды «Звездной базы» установили верхнюю ступень Starship на Super Heavy, впервые полностью собрав V3. Высота системы составляет 124,4 метра, она стала немного выше предыдущей версии.

Команда SpaceX 11 мая загрузила более 5 000 тонн сверххолодного метана и жидкого кислорода в обе ступени ракеты, после того как предыдущая попытка заправки была приостановлена из-за технической проблемы. Репетиция запуска прошла после тестового огневого испытания 33 двигателей Raptor 6 мая — впервые SpaceX одновременно запустила полный комплект модернизированных Raptor 3.

Предстоящий полет станет первым запуском с новой стартовой площадки «Звездной базы», примерно 300 метров к западу от точки старта всех предыдущих испытательных полетов Starship. Это будет 12-й полномасштабный тестовый полет Starship и первый с октября прошлого года после задержек с подготовкой V3 к первому запуску.

Как и в большинстве предыдущих полетов Starship, верхняя ступень ракеты будет направлена на контролируемое приводнение в Индийском океане чуть более чем через час после старта. В будущих полетах V3 SpaceX попытается вернуть корабль на «Звездной базе», поймав его с помощью башни обслуживания, как уже было продемонстрировано на Super Heavy.

Одним из нововведений этого запуска станет более южный маршрут над Мексиканским заливом, пролегающий между северо-восточным побережьем полуострова Юкатан и западной оконечностью Кубы, вместо пролета через Флоридские проливы.