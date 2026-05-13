Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX снова побила рекорд по высоте транспортной системы Starship
В третий раз за три года SpaceX установила на стартовой площадке в Южном Техасе новую версию своей транспортной системы Starship. Новейшая версия, известная как Starship Version 3 (V3), выше и мощнее своих предшественников.
Обновления Starship многочисленны. Наиболее заметные изменения включают более мощные и эффективные двигатели Raptor на Super Heavy и верхней ступени Starship, новую многоразовую конструкцию на верхней части Super Heavy для горячей расстыковки, а также три — а не четыре — модифицированные решетчатые рулевые поверхности для возвращения первой ступени на Землю с последующим использованием.
Если все пойдет по плану, именно эта версия Starship будет использоваться для экспериментов с заправкой на орбите — критической технологией, которую инженеры должны освоить, прежде чем отправлять корабли дальше низкой околоземной орбиты. В ближайшей перспективе заправка позволит Starship летать на Луну, выполняя функции посадочного модуля в рамках программы «Артемида». Starship остается программой итеративной разработки, и новые версии уже в процессе, но версия V3 должна стать шагом к тому, чтобы SpaceX начала реально использовать Starship в космосе, а не только доказывать, что он способен туда добраться и вернуться.
Однако сначала SpaceX должна это доказать именно с V3. Компания пока официально не объявила дату запуска. Последние предупреждения для воздушного и морского движения указывали на возможность старта уже в пятницу вечером (15 мая) с комплекса «Звездной базы» на побережье Мексиканского залива к востоку от Браунсвилла, штат Техас, но затем подготовка к запуску была отложена на день с половиной.
Новое уведомление для морских судов, выпущенное в понедельник (11 мая), указывает на то, что SpaceX теперь планирует попытку запуска на 19 мая.
Наземные команды «Звездной базы» установили верхнюю ступень Starship на Super Heavy, впервые полностью собрав V3. Высота системы составляет 124,4 метра, она стала немного выше предыдущей версии.
Команда SpaceX 11 мая загрузила более 5 000 тонн сверххолодного метана и жидкого кислорода в обе ступени ракеты, после того как предыдущая попытка заправки была приостановлена из-за технической проблемы. Репетиция запуска прошла после тестового огневого испытания 33 двигателей Raptor 6 мая — впервые SpaceX одновременно запустила полный комплект модернизированных Raptor 3.
Предстоящий полет станет первым запуском с новой стартовой площадки «Звездной базы», примерно 300 метров к западу от точки старта всех предыдущих испытательных полетов Starship. Это будет 12-й полномасштабный тестовый полет Starship и первый с октября прошлого года после задержек с подготовкой V3 к первому запуску.
Как и в большинстве предыдущих полетов Starship, верхняя ступень ракеты будет направлена на контролируемое приводнение в Индийском океане чуть более чем через час после старта. В будущих полетах V3 SpaceX попытается вернуть корабль на «Звездной базе», поймав его с помощью башни обслуживания, как уже было продемонстрировано на Super Heavy.
Одним из нововведений этого запуска станет более южный маршрут над Мексиканским заливом, пролегающий между северо-восточным побережьем полуострова Юкатан и западной оконечностью Кубы, вместо пролета через Флоридские проливы.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Римская империя господствовала в Британии на протяжении приблизительно четырех веков. За это время римляне сильно повлияли на местное население: строили города, внедряли новые законы, развивали торговлю и меняли образ жизни. Однако авторы нового исследования выяснили, что вопреки распространенному мнению, генетический вклад как римлян, так и викингов в население Британских островов был на удивление слабым. Гораздо большее влияние на происхождение современных британцев оказали более поздние миграции англосаксов.
Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Ноября, 2016
Как собрать кубик Рубика, не сломав голову
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии