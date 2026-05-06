SpaceX показала плавное развертывание спутников Starlink над Землей

Видео, снятое недавно выведенным на орбиту спутником Starlink компании SpaceX, позволяет увидеть, каково это — мчаться над нашей прекрасной голубой планетой.

Ролик длительностью 3,5 минуты был опубликован в X 4 мая 2026 года вице-президентом по инженерии Starlink в SpaceX Майклом Николлсом. На кадрах запечатлен полет одного из 29 спутников, запущенных 1 мая на ракете Falcon 9 со стартовой площадке во Флориде.

«Посмотрите, как спутники Starlink проходят полный виток по орбите и постепенно расходятся друг от друга, завершая последовательность развертывания после запуска», — написал Николлс.

Спутники укладываются в ракету «стопкой», словно колода карт, а при их выпуске носитель медленно вращается, сообщая каждому аппарату небольшое различие в скорости — это помогает избежать столкновений.

Ранее SpaceX уже показывала спутники Starlink на орбите, однако те съемки обычно велись до их развертывания и фокусировались на аппаратах, все еще закрепленных на верхней ступени ракеты Falcon 9.

Новое видео отличается тем, что в нем видны сразу несколько спутников «поезда» из 29 аппаратов, а также значительная часть их первого витка вокруг Земли.

Стоит отметить, что подобный вид уже «наблюдали» тысячи спутников: мегасозвездие Starlink — крупнейшая сеть космических аппаратов в истории — на сегодняшний день насчитывает более 10 300 спутников.

И эта цифра продолжает расти. С начала 2026 года SpaceX провела 53 запуска Falcon 9, из которых 43 были посвящены выведению спутников Starlink.