Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самые большие лягушки в мире
Настоящие лягушки (Ranidae) относятся к отряду бесхвостых земноводных. Представители семейства сильно различаются по внешнему виду и размеру. На инфографику попали 15 больших лягушек из разных стран мира.
Авторы инфографики уделили внимание только лягушкам, не включив в рейтинг жаб. Оба семейства принадлежат одному отряду бесхвостых земноводных (Anura). Лягушки отличаются гладкой влажной кожей и длинными мощными задними лапами.
Самой крупной лягушкой в мире считается лягушка-голиаф (Conraua goliath). Длина тела представителей вида достигает 32 сантиметров, а вес — 3,3 килограмма. Обитают эти лягушки в Камеруне и Экваториальной Гвинее. Международный союз охраны природы относит лягушку-голиафа к исчезающему виду.
Шлемоголовый свистун (Calyptocephalella gayi) занял в рейтинге второе место. Самки достигают в длину 32 сантиметров. Некоторые исключительно крупные особи могут весить до трех килограммов. Эти лягушки обитают в центральных районах Чили, а также иногда встречаются в западной и центральной частях Аргентины.
Замыкает топ-3 Telmatobius macrostomus. Длина тела представителей этого вида может достигать 30 сантиметров. Хотя такие огромные лягушки — скорее случай уникальный. Сейчас в основном встречаются особи от 12 до 17 сантиметров.
Гигантская азиатская речная лягушка (Limnonectes blythii) — еще один крупный представитель семейства. Длина их тела достигает 26 сантиметров, а вес — одного килограмма. Обитают они в Юго-Восточной Азии. Самцы этого вида значительно крупнее самок, что нехарактерно для лягушек.
На инфографику попали не все крупные лягушки, в том числе самая большая лягушка России — озерная лягушка (Pelophylax ridibundus). Длина тела некоторых особей достигает 20 сантиметров. Обитают они преимущественно в Европе, иногда в западной части Азии.
Сегодня многие виды лягушек находятся на грани исчезновения. Это связано, в том числе с изменениями климата, разрушением среды обитания и охотой.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Нуклеосомы — основные «катушки» упаковки ДНК — почти всегда находятся в искаженном состоянии, а не в аккуратной и стабильной форме, как считалось десятилетиями. Именно через такие микроскопические изменения, как выяснили ученые, клетка регулирует работу генов — а значит, управляет развитием, реакцией на внешние раздражители и даже возникновением болезней.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Марта, 2017
Люди, хоббиты и все-все-все
17 Октября, 2015
Топ самых загрязненных мест на планете
17 Декабря, 2014
Топ ошибок человечества
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии