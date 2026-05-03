Самые большие лягушки в мире

Настоящие лягушки (Ranidae) относятся к отряду бесхвостых земноводных. Представители семейства сильно различаются по внешнему виду и размеру. На инфографику попали 15 больших лягушек из разных стран мира.

15 огромных лягушек / © Wildlife Nomads

Авторы инфографики уделили внимание только лягушкам, не включив в рейтинг жаб. Оба семейства принадлежат одному отряду бесхвостых земноводных (Anura). Лягушки отличаются гладкой влажной кожей и длинными мощными задними лапами.

Самой крупной лягушкой в мире считается лягушка-голиаф (Conraua goliath). Длина тела представителей вида достигает 32 сантиметров, а вес — 3,3 килограмма. Обитают эти лягушки в Камеруне и Экваториальной Гвинее. Международный союз охраны природы относит лягушку-голиафа к исчезающему виду.

Шлемоголовый свистун (Calyptocephalella gayi) занял в рейтинге второе место. Самки достигают в длину 32 сантиметров. Некоторые исключительно крупные особи могут весить до трех килограммов. Эти лягушки обитают в центральных районах Чили, а также иногда встречаются в западной и центральной частях Аргентины.

Замыкает топ-3 Telmatobius macrostomus. Длина тела представителей этого вида может достигать 30 сантиметров. Хотя такие огромные лягушки — скорее случай уникальный. Сейчас в основном встречаются особи от 12 до 17 сантиметров.

Гигантская азиатская речная лягушка (Limnonectes blythii) — еще один крупный представитель семейства. Длина их тела достигает 26 сантиметров, а вес — одного килограмма. Обитают они в Юго-Восточной Азии. Самцы этого вида значительно крупнее самок, что нехарактерно для лягушек.

На инфографику попали не все крупные лягушки, в том числе самая большая лягушка России — озерная лягушка (Pelophylax ridibundus). Длина тела некоторых особей достигает 20 сантиметров. Обитают они преимущественно в Европе, иногда в западной части Азии.

Сегодня многие виды лягушек находятся на грани исчезновения. Это связано, в том числе с изменениями климата, разрушением среды обитания и охотой.