За несколько лет в информационном пространстве появилось множество фейков о дронах и их возможностях. Постепенно загадочный ореол появился и вокруг пилотов дронов.

Как регулируются и ограничиваются полеты дронов? Современные методы борьбы с БПЛА включают еще и перехват управления? Операторы беспилотников действительно очень много зарабатывают? Пилотов дронов так много, что нет смысла заходить в эту профессию? Ответы на эти и многие другие вопросы даст оператор дрона, автор образовательных программ Григорий Герасимов.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 19:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация